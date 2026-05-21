Буданов впервые появился в вышиванке. Что символизируют ее орнаменты и цвет

На рубашке есть не только трезуб и кресты

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов впервые публично появился в вышиванке. Политик надел черную рубашку с этническими орнаментами на День вышиванки.

Об этом свидетельствует опубликованное на его странице поздравление. В своем обращении он отметил, что значительную часть своей жизни носит военную форму, но вышиванку уважает как память.

"Сегодня Всемирный день вышиванки. Когда-то это была инициатива нескольких студентов, а теперь День вышиванки стал действительно мировым. Украинские вышиванки одевают в разных странах, на фронте и в тылу, в больших городах и маленьких селах. В этом, пожалуй, есть что-то очень важное для всех нас, даже в самые тяжелые времена помнить, кто мы и откуда", — подчеркнул Буданов.

Что означают символы на вышиванке Буданова

Глава ОП выбрал для праздника черную вышиванку с золото-желтыми орнаментами. Невооруженным глазом можно увидеть не только трезубцы, кресты и ромбы, но и восьмилучевую звезду. Кроме того, видно, что вышиванка имеет плотную и натуральную ткань. Вероятнее всего, это ручная работа высокого качества.

Орнаменты на вышиванке:

восьмилучевая звезда или "октаграмма", "полная рожа", "Алатырь" — это один из самых сильных и популярных сакральных оберегов в украинской вышивке. Она символизирует гармонию, защиту от зла, сочетание противоположностей и непрерывный жизненный цикл.

ромбы на вышиванке — один из самых древних и мощных геометрических символов, означающий плодородие, гармонию, объединение солнца и земли, а также сильный оберег.

крестообразные мотивы и кресты – мощные сакральные символы-обереги, олицетворяющие единство Вселенной. Они защищают от зла, болезней.

геометрические "веточки" и ломаные линии символизируют непрерывность поколений, связь между ними.

трезуб — символизирует украинскую государственность, единство и свободу. Также в древности он считался сочетанием трех стихий: земли, воды и огня; трех времен – прошлого, настоящего и будущего; семьи – отца, матери и детей.

Кроме того, черный цвет вышиванки — это не о трауре и смерти, а о земле, плодородии, мудрости и жизненном опыте. Его также наши предки считали оберегом от зла. Желтые или золотые нити символизируют солнце, тепло, свет, радость и изобилие, божественную мудрость, богатство и счастье.

