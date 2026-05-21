Слишком жестокая? Буданов на Вознесение засветил очень необычную икону (фото)

Образ возник для молитвы XIX века, призывающей святых к защите

На видео обращения главы Офиса президента Кирилла Буданова в честь дня вышиванки "Телеграф" заметил интересную икону. За его левым плечом стоит апокрифическая икона "Молитва задержания". К ней церковь относится с определенной настороженностью, а главная ее задача, по поверью, быть оберегом.

Икона "Молитва задержания" не простая — перед ней нужно произносить особую молитву. Эта икона не относится к каноническим и для молитвы перед ней, по некоторым данным, нужно благословение священника. Все из-за текста, который в отличие от новозаветного христианства имеет определенные призывы к жестокости к врагам.

Та же икона "Молитва задержания"/ Скриншот видео

Что изображено на иконе

В центре иконы – Иисус Христос, по обе стороны которого стоят Пресвятая Богородица и Архангел Михаил. Снизу пятеро и по бокам еще шесть святых, пророков и праведников — святых покровителей, которые упоминаются в одноименной молитве старца Пансофия Афонского, явившейся в 1848 году. Икона была создана позднее, именно под эту молитву.

Икона "Молитва задержания"/Источник: ikonna-lavka.com.ua

Текст молитвы возник после того, как с 1845 года в мире произошел ряд страшных событий, болезни, засухи, голода, революции — все ожидали конца света и искали покровительства у бога.

Почему церковь с осторожностью относится к молитве и иконе

По поверью, молитва должна оберегать от зла, недоброжелателей, темных сил, а также давать божью защиту. Но по некоторым мнениям, она более ветхозаветная, слишком жестокая. Некоторые цитаты из неё:

"Зруйнуй злі бажання і вимоги всіх засуджуючих мене, загороди уста і серця всіх клеветників, злобствуючих і ричачих на мене, і всіх ганьбливих і принижуючих мене. Так і нині, наведи духовну сліпоту на очі всіх, що повстають на мене і на ворогів моїх"

"Архістратиже Михаїле, огненним мечем посікай всі бажання ворога роду людського і всіх його прихильників, що хочуть погубити мене".

Некоторые считают, что молитва противоречит новозаветной заповеди Христа "любите врагов ваших и молитесь за преследующих вас". Другой момент, что икону могут покупать как оберег, с эзотерической, а не религиозной целью.

Интересно, что икона появилась в видео 21 мая. Кроме неофициального праздника День вышиванки, именно 21 мая христиане восточного обряда празднуют один из важных церковных праздников — Вознесение Господне.

