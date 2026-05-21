Не только Зеленская и Тимошенко: ИИ назвал 6 женщин, которые могли бы стать президентами Украины

Главную роль будет играть не только опыт

За всю историю независимости Украины ее никогда не возглавляла женщина. Пост президента занимали именно мужчины, но в современном мире ситуация стремительно меняется. Поэтому "Телеграф" решил спросить искусственный интеллект, какая женщина могла бы возглавить Украину.

Отметим, что ответы дали ChatGPT, Gemini и Grok. В прогнозах они ориентировались не только на опыт или амбиции "кандидат", но и на современное положение в стране.

Какая женщина могла бы стать президентом Украины

Елена Зеленская

ChatGPT и Grok почти единогласно во главу рейтинга поставили Елену Зеленскую, первую леди Украины. Лишь Gemini выразил свой скептицизм по поводу такой возможности. ИИ, которые видят в первой леди президентку, аргументируют это тем, что у нее есть опыт общения на широкую публику, она ведет активную деятельность и регулярно посещает благотворительные мероприятия, больницы и т.д.

Зеленская также причастна к политике, а учитывая, что Владимир Зеленский стал президентом, не имея опыта, исключать возможность, что и следующий глава государства будет таким же, нельзя. Впрочем, искусственный интеллект считает, что сейчас стандарты общества повысились, поэтому требования будут жестче.

Кроме того, Зеленская не раз говорила, что не пойдет в президенты, ведь не имеет опыта и связей, которые нужны. Именно поэтому Gemini называет ее кандидатуру маловероятной.

Юлия Тимошенко

Тимошенко одна из самых известных женщин-политиков Украины, имеющая опыт баллотирования, пребывания на посту премьер-министра и т.д. Лидер "Батькивщины" действительно могла бы пойти в президенты, но, по мнению ИИ, украинцы вряд ли бы избрали ее. Так как она "старое лицо" и представитель политики нулевых, когда общество "кормили" обещаниями, благотворительными акциями и тому подобное.

Сейчас такая позиция не будет иметь успеха, поэтому, по мнению ИИ, ее победа маловероятна. Кроме того, последние коррупционные скандалы также добавили ей антирейтинга.

Новые лица: Верещук, Матвийчук и Михайлова

Все ИИ сходятся в одном: если женщина и возглавит Украину, вероятнее всего, это будет новое лицо. Однако она должна иметь политический опыт, знать проблемы войны и восстановление после нее и не иметь за плечами больших скандалов.

Среди кандидаток искусственный интеллект выделяет:

Ирина Верещук, бывшая вице-премьер-министр, — имеет политический опыт, была достаточно заметна на руководящих должностях. Но не имеет мощного рейтинга, чтобы дойти до конца;

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины, работает с экономикой и восстановлением государства, имеет опыт в политике, но высокого рейтинга поддержки или узнаваемости не получила.

Александра Матвийчук, правозащитница, председатель организации "Центр гражданских свобод", лауреат Нобелевской премии мира, — имеет опыт работы на политической арене, всегда апеллирует к справедливости и жажде свободы, ведет активную общественную деятельность. К слову, Gemini поставил ее первой в рейтинге будущих президенток.

Алина Михайлова, офицерша ВСУ, бывшая девушка погибшего "Да Винчи", — у нее нет политического опыта, но ее военный опыт может отозваться многим украинцам. По мнению ИИ, следующий президент должен совмещать не только менеджерские навыки, но и быть причастным к войне с Россией. Михайлова вполне может подойти.

Кто может стать президентом Украины

Анализируя эти имена, искусственный интеллект говорит, что вероятнее всего украинцы захотят видеть новое лицо на выборах, но даже старая гвардия может прорваться при правильной кампании. Особенно если выборы будут проходить после окончания войны, когда все силы пойдут на восстановление.

