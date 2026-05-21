Чоловікові в "АТБ" дали здачу наддорогими рідкісними гривнями: чому його затролили в мережі (фото)

Шанс на таку удачу низький

Українець у соцмережах заявив, що йому дали здачу в "АТБ" дуже незвичайними купюрами. Однак пост чоловіка замість захоплення викликав лише бум іронічних коментарів.

Відповідна посада була опублікована в Threads. У ньому автор опублікував фотографії двох незвичайних купюр, номіналом 20 і 50 гривень. Згідно з підписом, такі гроші він нібито отримав як "здачу в АТБ".

"В АТБ сьогодні дали здачу такими новими грошима – банкнотами. Бачили такі гроші? І що тепер з ними робити?", — пише автор.

Незвичайні гривні

Проте користувачі одразу запідозрили автора у банальному хайпі чи тролінгу:

Чому коментатори не повірили автору

Чоловік опублікував фото двох пам’ятних банкнот у ідеальному стані:

20 гривень "Пам’ятаємо! Не пробачимо", які були випущені обмеженим тиражем (300 тисяч одиниць) у 2023 році до роковин повномасштабного вторгнення РФ.

20 гривень "Пам’ятаємо! Не пробачимо"

50 гривень "Єдність рятує світ", які також були випущені тиражем (300 тисяч одиниць), але вже 2024 року до наступних роковин.

50 гривень "Єдність рятує світ"

Пам'ятні банкноти номіналом 20 і 50 гривень ("Пам'ятаємо! Не пробачимо" та "Єдність рятує світ") мають вертикальний дизайн і продаються НБУ в сувенірних упаковках (конвертах/буклетах) за ціною значно вищою за номінал. Наприклад, таку двадцятку на маркетплейсах можна зустріти за ціною понад 800 гривень.

Шанс того, що касир видав їхньою рівною стопочкою в ідеальному стані на здачу — об’єктивно низький. Саме тому коментатори й підняли автора на сміх.

