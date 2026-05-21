Чоловікові в "АТБ" дали здачу наддорогими рідкісними гривнями: чому його затролили в мережі (фото)
Шанс на таку удачу низький
Українець у соцмережах заявив, що йому дали здачу в "АТБ" дуже незвичайними купюрами. Однак пост чоловіка замість захоплення викликав лише бум іронічних коментарів.
Відповідна посада була опублікована в Threads. У ньому автор опублікував фотографії двох незвичайних купюр, номіналом 20 і 50 гривень. Згідно з підписом, такі гроші він нібито отримав як "здачу в АТБ".
"В АТБ сьогодні дали здачу такими новими грошима – банкнотами. Бачили такі гроші? І що тепер з ними робити?", — пише автор.
Проте користувачі одразу запідозрили автора у банальному хайпі чи тролінгу:
Чому коментатори не повірили автору
Чоловік опублікував фото двох пам’ятних банкнот у ідеальному стані:
- 20 гривень "Пам’ятаємо! Не пробачимо", які були випущені обмеженим тиражем (300 тисяч одиниць) у 2023 році до роковин повномасштабного вторгнення РФ.
- 50 гривень "Єдність рятує світ", які також були випущені тиражем (300 тисяч одиниць), але вже 2024 року до наступних роковин.
Пам'ятні банкноти номіналом 20 і 50 гривень ("Пам'ятаємо! Не пробачимо" та "Єдність рятує світ") мають вертикальний дизайн і продаються НБУ в сувенірних упаковках (конвертах/буклетах) за ціною значно вищою за номінал. Наприклад, таку двадцятку на маркетплейсах можна зустріти за ціною понад 800 гривень.
Шанс того, що касир видав їхньою рівною стопочкою в ідеальному стані на здачу — об’єктивно низький. Саме тому коментатори й підняли автора на сміх.
