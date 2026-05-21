"Укрпочта" потеряла главное преимущество? Цены на доставку сравнялись с "Новой почтой" (инфографика)

На одном из тарифов экономия для клиентов практически исчезла

Цены на доставку документов и посылок в Украине выросли в апреле у двух крупнейших почтовых операторов страны — государственной "Укрпочты" и частной "Новой почты". Однако пользователи заметили, что стоимость доставки по "Укрпочте" продолжала расти. "Телеграф" разбирался в вопросе тарифов.

Что нужно знать:

В апреле тарифы повысили и "Укрпочта", и "Новая почта"

На цену "Укрпочты" влияют объем, приоритетность и дополнительные услуги

Часть тарифов "Укрпочты" сравнялась с тарифами "Новой почты"

Стоимость доставки книг "Укрпочтой" в марте была около 40 грн, в апреле стоила уже 60 грн, а в мае ценник в основном — 80 грн примерно за один и тот же размер.

Как изменилась стоимость доставки по "Укрпочте" с марта по май

Важно знать – это не многократное повышение тарифов. Причин изменения цены может быть несколько, первая из которых — окончание льготного периода пользования "Укрпочтой" для бизнеса. Так, до конца марта 2026 года те предприятия, которые пользовались системой KeyCRM, отправляли заказ по цене от 40 грн. Также, к базовым тарифам нужно добавлять дополнительные услуги, например +5 грн, если отправка оформляется в отделении или +45 грн за адресный забор или доставку. Следует обратить внимание и на объем посылки, ведь в "Укрпочте" градация гораздо более детальна и влияет на цену более чувствительно. Для малых посылок цена может колебаться от 45 до 90 грн. в зависимости от объема, приоритетности и пределов доставки.

Тарифы на услуги "Укрпочты" в мае 2026 года/ Коллаж "Телеграф", скриншот

В то же время в "Новой почте" также возросла часть тарифов в апреле. В частности, изменилась плата для категории "Документы" и добавились +10 грн за доставку в почтомат. Заметим, объемный вес посылки 8000 кубических сантиметров – 2 кг.

Тарифы на услуги "Новой почты" в мае 2026 года/ Скриншот

"Телеграф" сравнил тарифы "Укрпочты" и "Новой почты". Оказалось, что на малых посылках сэкономить по-прежнему может не выйти. Самый дорогой тариф "Укрпочты" в этой категории совпадает с тарифом "Новой почты".

Отметим, что в тарифах "Укрпочты" учтен диапазон цен для услуг "Стандарт" и "Приоритетный". "Новая почта" же применяет единый базовый тариф доставки по Украине между отделениями. Последняя графа показывает среднюю сумму переплаты при выборе более дорогого оператора.

Сравнение тарифов доставки "Укрпочты" и "Новой почты"/Инфографика "Телеграф", ШИ

