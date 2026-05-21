Сразу два аэропорта могут заработать в Украине: как они выглядят и какими были до вторжения (фото)
"Телеграф" рассказывает, какой была авиация Украины в цифрах
До начала полномасштабной войны в Украине была развитая сеть гражданской авиации, где ключевую роль играли два главных международных хаба — киевский "Борисполь" и львовский аэропорт имени Даниила Галицкого. В пиковые периоды им удавалось принимать миллионы пассажиров в год, но сейчас они вынужденно стоят на паузе, хотя и готовы к возобновлению авиасообщения.
В этом материле "Телеграф" рассказывает, какими были эти аэропорты до полномасштабного вторжения, какой имели пассажиропоток, какие самолеты совершали из них рейсы и другие интересные детали, которые многие могли не знать.
Для понимания:
Как сообщил "Телеграфу" эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко, сегодня в Украине фактически остаются два аэропорта, которые поддерживаются в состоянии минимальной готовности к возможному возобновлению авиасообщения — это Международный аэропорт Борисполь и Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого. До начала полномасштабного вторжения именно они формировали основу пассажирской авиации страны и выступали главными международными воротами Украины.
Международный аэропорт Борисполь
Известный украинский аэропорт "Борисполь" был основан в соответствии с постановлением Совета министров УССР 22 июня 1959 года на базе военного аэродрома в составе Бориспольского объединённого авиационного отряда.
Является крупнейшим по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины.
Расположен в 18,5 км восточнее въезда в Киев (Харьковского шоссе и станции метро "Бориспольская"), в городе Борисполе Киевской области.
До начала полномасштабной войны в Украине из аэропорта "Борисполь" выполняли регулярные рейсы 43 международных и 9 украинских авиакомпаний. Всего было 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских).
- За 2016 год аэропорт обслужил 8,6 млн пассажиров.
- В день проведения финального матча футбольного чемпионата Евро-2012, 1 июля, аэропорт обслужил 630 рейсов (358 — на прибытие и 272 — на отправку).
- Абсолютный суточный максимум пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, на 2 июня 2019 составил 51 853 человек.
- С 24 февраля 2022 года, авиасообщение с аэропортом было приостановлено.
Также стоит добавить, что аэродром может принимать все типы самолётов. В аэропорту есть две взлётно-посадочные полосы с разными характеристиками прочности, что позволяет обслуживать как средние, так и крупные воздушные суда.
На территории аэропорта находится трехзвездочный отель с одноименным названием. Гостиница подходит для кратковременного и длительного пребывания. Для всех желающих предоставляются услуги ресторана и кафе-бара.
С 25 ноября 2015 года правительство запретило рейсы всех российских авиакомпаний над территорией Украины. Для отдельных российских авиакомпаний, осуществлявших рейсы в Крым, запрет был введен еще 25 октября 2015 года.
Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого
Второй самый большой в Украине по пассажирообороту в 2021 году. 6 февраля 2012 Министерство инфраструктуры Украины издало приказ об изменении названия "Международный аэропорт "Львов"" на "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого".
Расположен в микрорайоне Скниловок, в 7 км к юго-западу от центра города.
Открыт в 1929 году на смену старому львовскому аэропорту на Левандовке.
Площадь здания терминала — 39 000 м2, в том числе 1000 м2 — коммерческие площади (торговля и фуд-корты), 750 м2 — офисы авиакомпаний. 29 стоек регистрации пассажиров, 18 стоек паспортного контроля, 9 пунктов контроля прохождения на авиационную безопасность.
Расчётный тип воздушных судов, обслуживаемых — "D" Boeing 767, Airbus 330. Количество аэромостов: 4 моста для B737. Удалённые стоянки: 2 стоянки для Boeing 767 и 5 стоянок для Boeing 737.
Пассажиропоток аэропорта:
- 2004 — 100 000 пассажиров;
- 2005 — 110 000 пассажиров;
- 2007 — 147 000 пассажиров;
- 2009- 452 300 пассажиров;
- 2010 — 481 900 пассажиров;
- 2011 — 296 900 пассажиров;
- 2012 — 576 000 пассажиров;
- 2013 — 701 000 пассажиров;
- 2014 — 585 200 пассажиров;
- 2015 — 570 570 пассажиров;
- 2016 — 738 000 пассажиров;
- 2017 — 1 080 000 пассажиров;
- 2018 — 1 597 700 пассажиров;
