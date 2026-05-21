Сразу два аэропорта могут заработать в Украине: как они выглядят и какими были до вторжения (фото)

"Телеграф" рассказывает, какой была авиация Украины в цифрах

До начала полномасштабной войны в Украине была развитая сеть гражданской авиации, где ключевую роль играли два главных международных хаба — киевский "Борисполь" и львовский аэропорт имени Даниила Галицкого. В пиковые периоды им удавалось принимать миллионы пассажиров в год, но сейчас они вынужденно стоят на паузе, хотя и готовы к возобновлению авиасообщения.

В этом материле "Телеграф" рассказывает, какими были эти аэропорты до полномасштабного вторжения, какой имели пассажиропоток, какие самолеты совершали из них рейсы и другие интересные детали, которые многие могли не знать.

Для понимания:

Как сообщил "Телеграфу" эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко, сегодня в Украине фактически остаются два аэропорта, которые поддерживаются в состоянии минимальной готовности к возможному возобновлению авиасообщения — это Международный аэропорт Борисполь и Международный аэропорт Львов имени Данила Галицкого. До начала полномасштабного вторжения именно они формировали основу пассажирской авиации страны и выступали главными международными воротами Украины.

Ключевые аэропорты, которые могли бы возобновить работу. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Международный аэропорт Борисполь

Известный украинский аэропорт "Борисполь" был основан в соответствии с постановлением Совета министров УССР 22 июня 1959 года на базе военного аэродрома в составе Бориспольского объединённого авиационного отряда.

История аэропорта "Борисполь". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Является крупнейшим по объёмам перевозок аэропорт на территории Украины.

Аэропорт "Борисполь". Фото: Википедия

Расположен в 18,5 км восточнее въезда в Киев (Харьковского шоссе и станции метро "Бориспольская"), в городе Борисполе Киевской области.

До начала полномасштабной войны в Украине из аэропорта "Борисполь" выполняли регулярные рейсы 43 международных и 9 украинских авиакомпаний. Всего было 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских).

За 2016 год аэропорт обслужил 8,6 млн пассажиров.

В день проведения финального матча футбольного чемпионата Евро-2012, 1 июля, аэропорт обслужил 630 рейсов (358 — на прибытие и 272 — на отправку).

Абсолютный суточный максимум пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропорта, на 2 июня 2019 составил 51 853 человек.

С 24 февраля 2022 года, авиасообщение с аэропортом было приостановлено.

Пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" с 1995 по 2020 год. Статистика: "Википедия"

Также стоит добавить, что аэродром может принимать все типы самолётов. В аэропорту есть две взлётно-посадочные полосы с разными характеристиками прочности, что позволяет обслуживать как средние, так и крупные воздушные суда.

Грузовой самолет Боинг-747 в аэропорту "Борисполь". Фото: Википедия

На территории аэропорта находится трехзвездочный отель с одноименным названием. Гостиница подходит для кратковременного и длительного пребывания. Для всех желающих предоставляются услуги ресторана и кафе-бара.

Терминалы в аэропорту "Борисполь". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

С 25 ноября 2015 года правительство запретило рейсы всех российских авиакомпаний над территорией Украины. Для отдельных российских авиакомпаний, осуществлявших рейсы в Крым, запрет был введен еще 25 октября 2015 года.

Авиасообщения в аэропорту "Борисполь" до 2022 года. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого

Второй самый большой в Украине по пассажирообороту в 2021 году. 6 февраля 2012 Министерство инфраструктуры Украины издало приказ об изменении названия "Международный аэропорт "Львов"" на "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого".

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого. Фото: Википедия

Расположен в микрорайоне Скниловок, в 7 км к юго-западу от центра города.

Открыт в 1929 году на смену старому львовскому аэропорту на Левандовке.

История международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Площадь здания терминала — 39 000 м2, в том числе 1000 м2 — коммерческие площади (торговля и фуд-корты), 750 м2 — офисы авиакомпаний. 29 стоек регистрации пассажиров, 18 стоек паспортного контроля, 9 пунктов контроля прохождения на авиационную безопасность.

Расчётный тип воздушных судов, обслуживаемых — "D" Boeing 767, Airbus 330. Количество аэромостов: 4 моста для B737. Удалённые стоянки: 2 стоянки для Boeing 767 и 5 стоянок для Boeing 737.

Авиалинии и направления Львовского аэропорта. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Направления. Карта: Википедия

Пассажиропоток аэропорта:

2004 — 100 000 пассажиров;

2005 — 110 000 пассажиров;

2007 — 147 000 пассажиров;

2009- 452 300 пассажиров;

2010 — 481 900 пассажиров;

2011 — 296 900 пассажиров;

2012 — 576 000 пассажиров;

2013 — 701 000 пассажиров;

2014 — 585 200 пассажиров;

2015 — 570 570 пассажиров;

2016 — 738 000 пассажиров;

2017 — 1 080 000 пассажиров;

2018 — 1 597 700 пассажиров;

Аэропорт "Львов". Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, возможно ли "аэропортное перемирие" с Россией. В Европе оценили шансы на успех.