Эти обычные банки могут заменить садовый декор: не выбрасывайте их после консервирования

Нужно совсем немного материалов

Старые стеклянные банки, которые обычно используются для консервации, можно легко превратить в стильный элемент декора для дома или сада. И для этого не нужны ни дорогие материалы, ни специальные навыки.

Все больше людей используют их для создания декоративных светильников с LED-подсветкой, которые придают уют летним вечером. О таком способе написали в "stil".

Такой способ декора стал популярным благодаря простоте и минимальным затратам. Для создания фонариков понадобятся лишь чистые банки, светодиодная гирлянда или светодиодная лента на батарейках, а также, по желанию, — веревка, краска или декоративные элементы.

Гирлянда в банке. Фото: instagram

Стекло мягко рассеивает свет, создавая теплую атмосферу как в помещении, так и на балконе или террасе. Банки можно поставить на стол, полку или подвесить во дворе в качестве декоративных фонариков.

Специалисты рекомендуют использовать именно LED-лампы, поскольку они практически не нагреваются и потребляют мало электроэнергии. Кроме того, такие светильники легко переносить и комбинировать между собой.

Чтобы сделать декор более стильным, банки часто украшают веревкой, кружевом или окрашивают в разные цвета. В результате даже простые вещи могут превратиться в атмосферный элемент декора для летнего отдыха дома.

