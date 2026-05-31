Не выбрасывайте овощные ящики: как превратить их в полезную вещь для дома

Этот "лишний" ящик может стать стильным декором, на который не придется тратить много денег

Деревянные ящики для овощей, которые часто выбрасывают или не используют, сегодня обретают вторую жизнь благодаря эко-стилю и тренду на повторное использование в интерьере.

Такие ящики могут стать не только практичной, но и стильной деталью интерьера. Натуральное дерево хорошо сочетается с кухонным пространством, балконами или небольшими террасами, добавляя ощущение уюта и естественности, как написали в "los andes142".

Самое популярное применение – создание минисадов для зелени и трав. В ящиках удобно выращивать базилик, мяту, розмарин или другие растения, которые можно использовать в кулинарии. Также их часто применяют в качестве органайзеров для кухонных принадлежностей, специй или банок.

Как сделать декор из старых деревянных ящиков.

Чтобы придать ящику более привлекательный вид и продлить срок службы, его рекомендуют обработать — отшлифовать поверхность и покрыть защитным лаком или краской. После этого его можно повесить на стену в качестве полки или использовать в качестве отдельного декоративного элемента.

Дизайнеры интерьеров отмечают, что деревенский стиль не теряет популярности, ведь он сочетает в себе простоту и натуральные материалы. Такие решения позволяют быстро обновить пространство и сделать его более уютным без дорогостоящего ремонта.

