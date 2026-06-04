Секрет домашнего тепла: сельский романтизм снова стал главным трендом в дизайне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть всего 6 правил, как придерживаться этого стиля у себя дома
В современном дизайне интерьеров снова царит атмосфера покоя, близости к природе и деревенскому романтизму. Стиль Cottagecore (от англ. cottage — коттедж, загородный домик и core — суть), зародившийся как философия бегства от безумного ритма городской жизни, стал одним из главных декоративных трендов.
Об этом говорится в материале издания OKDIARIO. Дизайнеры отмечают, что этот стиль стал настоящим противовесом классическому минимализму. Вместо пустых и холодных просторов люди все чаще выбирают интерьеры, богатые текстурами, теплом и вещами с собственной историей.
История возникновения тренда
Хотя эстетика сельской жизни воспевалась в искусстве веками, как современное движение Cottagecore сформировалось и приобрело пиковую популярность во время пандемии. Вынужденная изоляция и стремление найти безопасное "психологическое убежище" заставили многих обратиться к идее slow life (медленной жизни), устойчивому развитию и ручному труду.
Обновленный Cottagecore — что изменилось
Современная интерпретация стиля не заставляет вас превращать городскую квартиру в музей викторианской эпохи. Сегодня дизайнеры предлагают "модернизированный Cottagecore" или контролируемый максимализм. Традиционная база (натуральное дерево, текстиль) теперь сочетается с более насыщенной цветовой палитрой и выразительными дизайнерскими акцентами. Главное правило – каждый уголок дома должен рассказывать свою уникальную историю.
Как адаптировать стиль в собственном доме – ключевые советы
Эксперты отмечают, что для создания уютной атмосферы необязательно тратить большие средства или полностью переделывать ремонт. Достаточно нескольких правильных акцентов:
- Мелкие детали для старта: Начните с малого – выставьте на открытые полки старинную или унаследованную от бабушки посуду, поставьте вазы с живыми или сухими полевыми цветами, используйте плетеные абажуры.
- Мягкая цветовая палитра: Базовыми должны быть пастельные и нейтральные оттенки (кремовый, бежевый, шалфейный зеленый, припорошенно-розовый или серо-голубой). Для контраста можно добавить глубокий горчичный или бордовый.
- Текстиль с историей: Выбирайте исключительно натуральные ткани – лен, хлопок или шерсть. Особый шарм придадут цветочные принты, клетка веши, вышивка ручной работы или техника пэчворк.
- "Проговаривающие обои": Стена, украшенная обоями с растительными мотивами, полосками или деревенскими сюжетами, является одним из самых узнаваемых элементов стиля.
- Массивная и винтажная мебель: Натуральное дерево, ротанг, отреставрированные винтажные комоды или стулья. Не страшно, если мебель не идеально подходит друг к другу – легкая "обжитость" и потертость является частью этого шарма.
- Теплое освещение: Создайте расслабляющую атмосферу мягким светом от керамических настольных ламп, тканевых плафонов и свечей.
Ранее "Телеграф" писал, какой тренд покоряет современные кухни.