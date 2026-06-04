Секрет домашнего тепла: сельский романтизм снова стал главным трендом в дизайне

Есть всего 6 правил, как придерживаться этого стиля у себя дома

В современном дизайне интерьеров снова царит атмосфера покоя, близости к природе и деревенскому романтизму. Стиль Cottagecore (от англ. cottage — коттедж, загородный домик и core — суть), зародившийся как философия бегства от безумного ритма городской жизни, стал одним из главных декоративных трендов.

Об этом говорится в материале издания OKDIARIO. Дизайнеры отмечают, что этот стиль стал настоящим противовесом классическому минимализму. Вместо пустых и холодных просторов люди все чаще выбирают интерьеры, богатые текстурами, теплом и вещами с собственной историей.

История возникновения тренда

Хотя эстетика сельской жизни воспевалась в искусстве веками, как современное движение Cottagecore сформировалось и приобрело пиковую популярность во время пандемии. Вынужденная изоляция и стремление найти безопасное "психологическое убежище" заставили многих обратиться к идее slow life (медленной жизни), устойчивому развитию и ручному труду.

Стиль Cottagecore в интерьере. Фото — Louise Roe Home

Обновленный Cottagecore — что изменилось

Современная интерпретация стиля не заставляет вас превращать городскую квартиру в музей викторианской эпохи. Сегодня дизайнеры предлагают "модернизированный Cottagecore" или контролируемый максимализм. Традиционная база (натуральное дерево, текстиль) теперь сочетается с более насыщенной цветовой палитрой и выразительными дизайнерскими акцентами. Главное правило – каждый уголок дома должен рассказывать свою уникальную историю.

Сочетается с более насыщенной цветовой палитрой и выразительными дизайнерскими акцентами

Как адаптировать стиль в собственном доме – ключевые советы

Эксперты отмечают, что для создания уютной атмосферы необязательно тратить большие средства или полностью переделывать ремонт. Достаточно нескольких правильных акцентов:

Мелкие детали для старта: Начните с малого – выставьте на открытые полки старинную или унаследованную от бабушки посуду, поставьте вазы с живыми или сухими полевыми цветами, используйте плетеные абажуры.

Начните с малого – выставьте на открытые полки старинную или унаследованную от бабушки посуду, поставьте вазы с живыми или сухими полевыми цветами, используйте плетеные абажуры. Мягкая цветовая палитра: Базовыми должны быть пастельные и нейтральные оттенки (кремовый, бежевый, шалфейный зеленый, припорошенно-розовый или серо-голубой). Для контраста можно добавить глубокий горчичный или бордовый.

Базовыми должны быть пастельные и нейтральные оттенки (кремовый, бежевый, шалфейный зеленый, припорошенно-розовый или серо-голубой). Для контраста можно добавить глубокий горчичный или бордовый. Текстиль с историей: Выбирайте исключительно натуральные ткани – лен, хлопок или шерсть. Особый шарм придадут цветочные принты, клетка веши, вышивка ручной работы или техника пэчворк.

Выбирайте исключительно натуральные ткани – лен, хлопок или шерсть. Особый шарм придадут цветочные принты, клетка веши, вышивка ручной работы или техника пэчворк. "Проговаривающие обои": Стена, украшенная обоями с растительными мотивами, полосками или деревенскими сюжетами, является одним из самых узнаваемых элементов стиля.

Стена, украшенная обоями с растительными мотивами, полосками или деревенскими сюжетами, является одним из самых узнаваемых элементов стиля. Массивная и винтажная мебель: Натуральное дерево, ротанг, отреставрированные винтажные комоды или стулья. Не страшно, если мебель не идеально подходит друг к другу – легкая "обжитость" и потертость является частью этого шарма.

Натуральное дерево, ротанг, отреставрированные винтажные комоды или стулья. Не страшно, если мебель не идеально подходит друг к другу – легкая "обжитость" и потертость является частью этого шарма. Теплое освещение: Создайте расслабляющую атмосферу мягким светом от керамических настольных ламп, тканевых плафонов и свечей.

Как адаптировать стиль Cottagecore

Ранее "Телеграф" писал, какой тренд покоряет современные кухни.