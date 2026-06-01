Бытовая техника на столешнице уходит в прошлое: новый тренд покоряет современные кухни

Организовать пространство можно дешево

Загроможденные столешницы, на которых не хватает места для приготовления пищи, – знакомая проблема для многих. Однако дизайнерские тенденции 2026 года предлагают радикальное решение: абсолютный минимализм и концепцию исчезающей техники.

Выставка бытовых устройств на рабочих поверхностях официально становится антитрендом. Дизайнеры интерьеров выделяют несколько главных технологических и мебельных решений, которые сейчас стремительно завоевывают рынок, пишет natemat.

Карманные двери (Pocket Doors) и "невидимая кухня"

Одним из самых популярных решений стали так называемые карманные системы (например, система Revego от бренда Blum). Это специальная зона для бытовой техники, которая закрывается плавно прячущимися фасадами в боковые стенки мебели. Внутри такого шкафа приборы (кофемашина, миксер, тостер) остаются постоянно подключенными к сети и готовы к работе. Когда завтрак готов, хозяин одним движением закрывает дверцу, мгновенно пряча весь рабочий беспорядок. В качестве альтернативы бренды типа IKEA или Peka предлагают более простые варианты — шкафчики со специальными ролетами, напоминающими мини-гаражи.

Как это видит искусственный интеллект

Скрытая индукционная плита под столешницей

Настоящим хитом года есть полная интеграция технологий в мебель. Производители (в частности, компания Invisacook) предлагают индукционные плиты, которые монтируются непосредственно под кварцевую столешницу. Зрительно варочная поверхность полностью отсутствует. После завершения приготовления зона нагрева снова превращается в обычный стол, что существенно увеличивает рабочую площадь, особенно в маленьких кухнях. Дополняют этот тренд выдвижные розетки с USB-портами, которые скрываются заподлицо с поверхностью.

Скрытая индукционная плита

Сохраненные кофейные станции (Coffee Stations)

Громоздкие кофемашины, занимающие много места на столе, дизайнеры теперь прячут в специальные ниши в общем ряду кухонных шкафов. В такой уютной кофейной станции размещается не только сам аппарат, но и кофемолка, минибар, полки для чашек и зерен. Современные мебельные мастерские легко адаптируют размеры таких ниш под габариты даже самых тесных кухонь в многоквартирных домах.

Бюджетные альтернативы: как навести порядок без ремонта

Если кардинальная замена кухонного гарнитура не входит в ваши финансовые планы, эксперты советуют воспользоваться простыми, но действенными правилами организации пространства:

Правило одного подноса: сгруппируйте мелкие предметы (бутылки с маслом, солонку, специи) на одном стильном подносе или подставке. Это визуально упорядочит пространство и облегчит уборку.

сгруппируйте мелкие предметы (бутылки с маслом, солонку, специи) на одном стильном подносе или подставке. Это визуально упорядочит пространство и облегчит уборку. Вертикальное хранение: держите доски для нарезки вертикально внутри шкафчиков, а мелкие полотенца и прихватки развешивают на крючках с внутренней стороны мебельных фасадов.

держите доски для нарезки вертикально внутри шкафчиков, а мелкие полотенца и прихватки развешивают на крючках с внутренней стороны мебельных фасадов. Эстетика емкостей: пересыпьте сыпучие продукты в одинаковые минималистичные контейнеры.

пересыпьте сыпучие продукты в одинаковые минималистичные контейнеры. Строгая дисциплина приборов: если вы пользуетесь кухонным комбайном или миксером раз в месяц, ему точно не место на столешнице, где он только собирает пыль.

Порядок на кухне

Ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам посоветовали идеальную кухонную плиту.