Украшения с грудным молоком продают в Украине. Зачем и сколько стоят изделия

Есть несколько нюансов, влияющих на цену

Украинцы продолжают удивлять сеть странными товарами на продаже, среди которых можно найти даже украшения с грудного молока. Стоимость таких изделий зависит не только от материалов, но и сложности украшения.

"Телеграф" расскажет, зачем делают украшения с грудного молока и кто их покупает. Заметим, что обычно их производят на память об этом периоде материнства.

Ведь многие женщины хотят иметь памятный талисман, который будет напоминать первый год жизни ребенка. Грудное вскармливание, кроме физиологической пользы, несет еще и глубокую психоэмоциональную связь с ребенком.

Кольцо с грудным молоком

Среди украшений с грудного молока популярны бусины, кулоны или кольца. Однако производить их не так легко, как можно представить. Ведь в украшение не капают каплю молока, его перед этим предварительно обрабатывают. Обычно превращая в порошок и смешивая с ювелирной смолой. Однако большинство изделий действительно выглядят как капли молока или чего-то похожего.

Почему эти украшения становятся популярными:

Капсула времени. Женщины пытаются сохранить воспоминания об этом периоде материнства оригинальным способом.

Символизм связи. Часто кулоны или перстни напоминают о пройденном пути и стойкости женщины, особенно если грудное вскармливание давалось тяжело.

Эстетика и оригинальность. Сделанные молочные камни смотрятся нежно, нейтрально.

Серьги с грудным молоком

Сколько стоят украшения с грудного молока

Цена на украшение с грудного молока зависит от типа изделия. К примеру, кулоны без цепочек стоят от 2500 грн, кольца от 3000 грн. Также на стоимость оказывает влияние материал изделия и сложность изготовления.

Особенно, если говорить об изображении или создании узора. К слову, в Украине такие ювелирные украшения не очень популярны, они считаются редкостью, но за границей их часто заказывают или дарят мамочкам.

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