Секрет домашнього тепла: сільський романтизм знову став головним трендом у дизайні

Є всього 6 правил, як дотримуватися цього стилю у себе вдома

У сучасному дизайні інтер'єрів знову панує атмосфера спокою, близькості до природи та сільського романтизму. Стиль Cottagecore (від англ. cottage — котедж, заміський будиночок та core — суть), який зародився як філософія втечі від шаленого ритму міського життя, знову став одним із найголовніших декоративних трендів.

Про це йдеться у матеріалі видання OKDIARIO. Дизайнери зазначають, що цей стиль став справжньою противагою класичному мінімалізму. Замість порожніх та холодних просторів люди дедалі частіше обирають інтер'єри, багаті на текстури, тепло та речі з власною історією.

Історія виникнення тренду

Хоча естетика сільського життя оспівувалася в мистецтві століттями, як сучасний рух Cottagecore сформувався та набув пікової популярності під час пандемії. Вимушена ізоляція та прагнення знайти безпечний "психологічний притулок" змусили багатьох звернутися до ідеї slow life (повільного життя), сталого розвитку та ручної праці.

Стиль Cottagecore в інтерʼєрі. Фото - Louise Roe Home

Оновлений Cottagecore — що змінилося

Сучасна інтерпретація стилю не змушує вас перетворювати міську квартиру на музей вікторіанської епохи. Сьогодні дизайнери пропонують "модернізований Cottagecore" або контрольований максималізм. Традиційна база (натуральне дерево, текстиль) тепер поєднується з більш насиченою палітрою кольорів та виразними дизайнерськими акцентами. Головне правило — кожен куточок дому має розповідати свою унікальну історію.

Поєднується з більш насиченою палітрою кольорів та виразними дизайнерськими акцентами

Як адаптувати стиль у власній оселі — ключові поради

Експерти зазначають, що для створення затишної атмосфери необов'язково витрачати великі кошти чи повністю переробляти ремонт. Достатньо кількох правильних акцентів:

Дрібні деталі для старту: Почніть з малого — виставте на відкриті полиці старовинний або успадкований від бабусі посуд, поставте вази з живими чи сухими польовими квітами, використовуйте плетені абажури.

Почніть з малого — виставте на відкриті полиці старовинний або успадкований від бабусі посуд, поставте вази з живими чи сухими польовими квітами, використовуйте плетені абажури. М'яка палітра кольорів: Базовими мають бути пастельні та нейтральні відтінки (кремовий, бежевий, шавлієвий зелений, припорошено-рожевий або сіро-блакитний). Для контрасту можна додати глибокий гірчичний або бордовий.

Базовими мають бути пастельні та нейтральні відтінки (кремовий, бежевий, шавлієвий зелений, припорошено-рожевий або сіро-блакитний). Для контрасту можна додати глибокий гірчичний або бордовий. Текстиль з історією: Обирайте виключно натуральні тканини — льон, бавовну або вовну. Особливого шарму додадуть квіткові принти, клітинка віші, вишивка ручної роботи чи техніка печворк.

Обирайте виключно натуральні тканини — льон, бавовну або вовну. Особливого шарму додадуть квіткові принти, клітинка віші, вишивка ручної роботи чи техніка печворк. Шпалери, що "промовляють": Стіна, прикрашена шпалерами з рослинними мотивами, смужками або сільськими сюжетами, є одним із найвпізнаваніших елементів стилю.

Стіна, прикрашена шпалерами з рослинними мотивами, смужками або сільськими сюжетами, є одним із найвпізнаваніших елементів стилю. Масивні та вінтажні меблі: Натуральне дерево, ротанг, відреставровані вінтажні комоди чи стільці. Нестрашно, якщо меблі не ідеально пасують один до одного — легка "обжитість" та потертість є частиною цього шарму.

Натуральне дерево, ротанг, відреставровані вінтажні комоди чи стільці. Нестрашно, якщо меблі не ідеально пасують один до одного — легка "обжитість" та потертість є частиною цього шарму. Тепле освітлення: Створіть розслаблюючу атмосферу за допомогою м'якого світла від керамічних настільних ламп, тканинних плафонів та свічок.

Як адаптувати стиль Cottagecore

Раніше "Телеграф" писав, який тренд підкорює сучасні кухні.