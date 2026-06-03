Не мусор, а находка: как пластиковые крышки помогут навести порядок в квартире

Данное изделие можно использовать где угодно, даже в гараже

Большинство людей каждый день выбрасывает пластиковые крышечки, даже не задумываясь, что им можно дать вторую жизнь. Из них можно легко сделать простой органайзер для хранения мелких вещей – от винтов и пуговиц до специй или детских игрушек.

Такой способ не требует значительных затрат и помогает одновременно упорядочить пространство и уменьшить количество отходов. Детальнее о лайфхаке написали в "ofeminin".

Как сделать органайзер

Для работы понадобится примерно 15-20 крышечек от пластиковых бутылок, крепкий клей и основание – например, картонная крышка от коробки или небольшая дощечка.

Сначала крышки нужно очистить и обезжирить спиртом. Далее их разлагают на основе в равные ряды или шахматном порядке – в зависимости от того, как планируется использовать органайзер. После этого каждую крышку приклеивают и плотно прижимают на несколько секунд. Когда все высохнет, конструкция становится достаточно прочной для повседневного использования.

Где можно применить

Такой органайзер пригодится в мастерской для мелких инструментов, в швейном уголке для пуговиц и ниток, на кухне для мелких бытовых предметов или в детской комнате для мелких игрушек и деталей конструктора.

Кроме того, крышки можно соединять между собой, создавая удобные разделители для ящиков, которые помогают поддерживать порядок.

Где использовать крышечки от бутылок. Фото: сгенерированное ИИ

Важные нюансы

Лучше всего использовать крышечки от воды или молочных продуктов. От крышек из-под технических жидкостей следует отказаться, ведь они хуже держат клей.

Если нужно, чтобы конструкцию можно было легко снять или переместить, вместо клея можно использовать двухстороннюю ленту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома можно использовать старые джинсы.