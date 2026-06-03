Не мусор, а находка: как пластиковые крышки помогут навести порядок в квартире
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Данное изделие можно использовать где угодно, даже в гараже
Большинство людей каждый день выбрасывает пластиковые крышечки, даже не задумываясь, что им можно дать вторую жизнь. Из них можно легко сделать простой органайзер для хранения мелких вещей – от винтов и пуговиц до специй или детских игрушек.
Такой способ не требует значительных затрат и помогает одновременно упорядочить пространство и уменьшить количество отходов. Детальнее о лайфхаке написали в "ofeminin".
Как сделать органайзер
Для работы понадобится примерно 15-20 крышечек от пластиковых бутылок, крепкий клей и основание – например, картонная крышка от коробки или небольшая дощечка.
Сначала крышки нужно очистить и обезжирить спиртом. Далее их разлагают на основе в равные ряды или шахматном порядке – в зависимости от того, как планируется использовать органайзер. После этого каждую крышку приклеивают и плотно прижимают на несколько секунд. Когда все высохнет, конструкция становится достаточно прочной для повседневного использования.
Где можно применить
Такой органайзер пригодится в мастерской для мелких инструментов, в швейном уголке для пуговиц и ниток, на кухне для мелких бытовых предметов или в детской комнате для мелких игрушек и деталей конструктора.
Кроме того, крышки можно соединять между собой, создавая удобные разделители для ящиков, которые помогают поддерживать порядок.
Важные нюансы
Лучше всего использовать крышечки от воды или молочных продуктов. От крышек из-под технических жидкостей следует отказаться, ведь они хуже держат клей.
Если нужно, чтобы конструкцию можно было легко снять или переместить, вместо клея можно использовать двухстороннюю ленту.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дома можно использовать старые джинсы.