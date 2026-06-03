"Ощадбанк" блокирует деньги на счете? Украинка заметила странную деталь в приложении

Эта ситуация возникает не только после оплаты картой

Украинка в Threads рассказала о довольно странной ситуации с "Ощадбанком". Однако оказалось, что такое случается чуть ли не с каждым клиентом.

Как отметила девушка, после оплаты товара на счете появилась сумма, равная цене товара, с пометкой "Заблокировано". Пользователь беспокоилась, что эти деньги магазин не получил.

"Девушки, что значит на детской карточке "Ощад" это "заблокировано"? Сумма как раз равна тратам за день (оплачивала в магазине "АТБ" и обследование в больнице). Это значит, что деньги сняли, но получателю они не придут?" – говорится в сообщении.

Как объяснили пользователи, на самом деле деньги действительно зависли между банком и получателем. Такая ситуация случается часто не только с "Ощадом", но только он имеет отметку в приложении "Заблокировано". Через несколько часов после оплаты или сутки деньги поступят получателю, и эта отметка исчезнет. Кроме того, некоторые люди писали, что даже во время снятия наличных появляется похожая отметка.

Люди в комментариях писали:

У меня так было, это была моя крайняя оплата и вечер. К утру уже все было окей. Как мне объяснили, средства прошли, но еще не засчитались, не провели какую-то операцию. Они как "забронированные" для этой оплаты. Как только это сделают, у вас тоже не будет так отображаться.

Деньги перед тем, как отправиться магазину "резервируются" банком для дальнейшей обработки. Пересылка денег от счета к счету занимает достаточно много времени, поэтому работает она +- так. Я думаю, это как раз эта история и есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как усилили лимиты на снятие наличных денег и какую сумму можно снять за сутки.