Лимиты на снятие наличных усиливают. Какая максимальная сумма в сутки в крупнейших банках
Некоторые клиенты могут получить только 5 тысяч
В Украине усиливается финансовый мониторинг клиентов банков. Поэтому на снятие наличных денег действуют определенные лимиты по суммам.
"Телеграф" расскажет, какие банки и сколько позволяют снять наличные, и у кого лимиты самые низкие. Заметим, что такие действия связаны с меморандумом о финансовом мониторинге, который должен усилить контроль за движением средств.
Так, ПриватБанк большинству клиентов позволяет снять до 20 тысяч грн в сутки. В Ощаде ограничения зависят от карты: зарплатные и пенсионные — 25 тысяч в сутки, кредитные до 15 тысяч в сутки. Райффайзен Банк и ПУМБ имеют суточный лимит для снятия наличных 20 000 грн.
В monobank суточный лимит на снятие наличных через банкоматы составляет 20 тысяч гривен. При этом через кассы банков-партнеров клиенты могут получить до 50 тысяч гривен. Впрочем, для клиентов банка, которых относят к категории с повышенным риском, лимит составляет от 5 до 10 тысяч грн в сутки.
Основная причина таких лимитов – это борьба с теневыми операциями и усиление мониторинга. Ведь финучреждения все чаще проверяют происхождение средств, особенно если клиент регулярно снимает большие суммы или не может подтвердить свои доходы.
Интересно, что Национальный банк Украины установил общий лимит на снятие наличных денег в банкоматах в размере 100 000 грн в сутки. Но ограничения отдельных банков в разы больше.
