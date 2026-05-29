Лимиты на снятие наличных усиливают. Какая максимальная сумма в сутки в крупнейших банках

В Украине усиливается финансовый мониторинг клиентов банков. Поэтому на снятие наличных денег действуют определенные лимиты по суммам.

"Телеграф" расскажет, какие банки и сколько позволяют снять наличные, и у кого лимиты самые низкие. Заметим, что такие действия связаны с меморандумом о финансовом мониторинге, который должен усилить контроль за движением средств.

Так, ПриватБанк большинству клиентов позволяет снять до 20 тысяч грн в сутки. В Ощаде ограничения зависят от карты: зарплатные и пенсионные — 25 тысяч в сутки, кредитные до 15 тысяч в сутки. Райффайзен Банк и ПУМБ имеют суточный лимит для снятия наличных 20 000 грн.

В monobank суточный лимит на снятие наличных через банкоматы составляет 20 тысяч гривен. При этом через кассы банков-партнеров клиенты могут получить до 50 тысяч гривен. Впрочем, для клиентов банка, которых относят к категории с повышенным риском, лимит составляет от 5 до 10 тысяч грн в сутки.

Основная причина таких лимитов – это борьба с теневыми операциями и усиление мониторинга. Ведь финучреждения все чаще проверяют происхождение средств, особенно если клиент регулярно снимает большие суммы или не может подтвердить свои доходы.

Лимиты на снятие наличных денег в банках

Интересно, что Национальный банк Украины установил общий лимит на снятие наличных денег в банкоматах в размере 100 000 грн в сутки. Но ограничения отдельных банков в разы больше.

