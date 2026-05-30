Поторопитесь, пока не сгорели деньги. На что можно потратить Нацкешбек и до какого числа

С июля программа заработает в обычном режиме

У украинцев остался месяц, чтобы потратить деньги Национального кэшбека. Уже с 30 июня программа приступит к новому этапу.

Об этом сообщает "Дія". Отмечается, что после 30 июня все деньги со счета "Национальный Кэшбэк" вернутся на счет государства.

"Кешбек за апрель насчитаем в конце мая. Использовать выведенные на карту средства можно будет до 30 июня. После этого программа начнет следующий этап", — говорится в сообщении.

За майские покупки кэшбек на счет поступит в июле. Со временем все будет работать в обычном режиме, а деньги будут поступать после 20 числа ежемесячно. Максимальная сумма кэшбека остается без изменений – 3000 грн в месяц.

На что можно потратить деньги Нацкешбека:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги;

продукты украинского производства;

благотворительность и донаты на ВСУ.

Заметим, что эти средства нельзя переводить с карты на карту или снять в банкомате или пополнить мобильный счет. Оплата продуктов, лекарств или книг возможна только в точках, которые есть участниками программы. Обычно товар имеет соответствующую маркировку, которая показывает, что его можно оплатить деньгами "Национального кэшбека".

Некоторые категории товаров, включая алкоголь или табачные изделия, не входят в программу "Национального кэшбека" в любом магазине.

