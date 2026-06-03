"Ощадбанк" блокує гроші на рахунку? Українка помітила дивну деталь у застосунку

Ця ситуація виникає не тільки після оплати картою

Українка у Threads розповіла про досить дивну ситуацію з "Ощадбанком". Однак виявилось, що таке трапляється ледь не з кожним клієнтом.

Як зазначила дівчина, після оплати товару на рахунку з'явилась сума, яка дорівнює ціні товару, з позначкою "Заблоковано". Користувачка переймалась, що ці гроші магазин не отримав.

"Дівчата, що означає на дитячій картці "Ощад" оці "заблоковано"? Сума як раз дорівнює тратам за день(сплачувала в магазині "АТБ" і обстеження в лікарні). Це виходить, що гроші зняли, але отримувачу вони не прийдуть?" — йдеться у повідомленні.

Як пояснили користувачі, насправді гроші дійсно зависли між банком та отримувачем. Така ситуація трапляється часто не тільки з "Ощадом", однак лише він має позначку в додатку "Заблоковано". За кілька годин після оплати чи добу гроші надійдуть отримувачу і ця позначка зникне. Окрім того, дехто писав, що навіть під час зняття готівки з'являється схожа позначка.

Люди в коментарях писали:

В мене так було, це була моя крайня оплата і вечір. На ранок вже все було окей. Як мені пояснили, кошти пройшли, але ще не зарахувались, не провели якусь там операцію. Вони ніби як "заброньовані" для цієї оплати. Як тільки це зроблять, у вас теж не буде так відображатися.

Гроші перед тим як надіслатися магазину "резервуються" банком для подальшої обробки. Пересилання грошей від рахунку до рахунку займає досить багато часу, тому працює воно +- так. Я думаю, це як раз оця історія і є.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посилили ліміти на зняття готівки та яку суму можна зняти за одну добу.