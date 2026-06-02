Можно лишиться всех денег. Какое простое действие с банкоматом грозит вашим счетам
Клиентов банка призывают соблюдать несколько правил
Во время снятия наличных денег в банкомате многие печатают чек на всякий случай. Однако не все знают, что это простое действие может стоить очень дорого.
"Телеграф" расскажет, почему лучше не печатать чеки без необходимости и в чем их опасность. Заметим, что напечатанные квитанции не следует просто выбрасывать, их нужно уничтожать.
Почему лучше не печатать чек в банкомате
Квитанция о снятии наличных денег может содержать много информации, которой могут воспользоваться мошенники. В частности, баланс на карте или данные расчетного счета, детали операции. Если квитанция попадет не в руки, ее могут использовать в мошеннической схеме или для попыток получить больше информации о счете.
Именно поэтому банки рекомендуют не печатать квитанции без надобности, а проверять информацию о транзакциях через экран банкомата или мобильное приложение. Если же чек все же нужно, то выбрасывать его просто так нельзя. Квитанции следует уничтожить: зарисовать маркером все данные, разорвать и т.д.
Как защитить деньги на счету
- проверять банкомат на наличие подозрительных накладок или камер;
- закрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода;
- не принимать помощь от незнакомцев у банкомата;
- сразу обращаться в банк, если карта застряла в устройстве.
