Можно лишиться всех денег. Какое простое действие с банкоматом грозит вашим счетам

Клиентов банка призывают соблюдать несколько правил

Во время снятия наличных денег в банкомате многие печатают чек на всякий случай. Однако не все знают, что это простое действие может стоить очень дорого.

"Телеграф" расскажет, почему лучше не печатать чеки без необходимости и в чем их опасность. Заметим, что напечатанные квитанции не следует просто выбрасывать, их нужно уничтожать.

Почему лучше не печатать чек в банкомате

Квитанция о снятии наличных денег может содержать много информации, которой могут воспользоваться мошенники. В частности, баланс на карте или данные расчетного счета, детали операции. Если квитанция попадет не в руки, ее могут использовать в мошеннической схеме или для попыток получить больше информации о счете.

Именно поэтому банки рекомендуют не печатать квитанции без надобности, а проверять информацию о транзакциях через экран банкомата или мобильное приложение. Если же чек все же нужно, то выбрасывать его просто так нельзя. Квитанции следует уничтожить: зарисовать маркером все данные, разорвать и т.д.

Как защитить деньги на счету

проверять банкомат на наличие подозрительных накладок или камер;

закрывать клавиатуру рукой при вводе PIN-кода;

не принимать помощь от незнакомцев у банкомата;

сразу обращаться в банк, если карта застряла в устройстве.

