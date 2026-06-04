Так Іллю ви ще не називали? Як українською звертатися до таких чоловіків правильно

Такі чоловіки часто мають виражені лідерські якості

В Україні ім’я Ілля досить поширене. Однак, попри це, багато українців, які переходять на рідну мову, можуть навіть не здогадуватися про те, наскільки багато варіантів цього імені існує в українській, і використовують кальки з російської.

"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Іллі українською. Експерт перерахував такі варіанти:

Іллюша;

Ілюшенька;

Ілюся;

Ілюня;

Іленька;

Люня;

Люха;

Ілько;

Іля.

Що означає ім’я Ілля

Ім’я Ілля — сильне, харизматичне ім’я з глибоким біблійним корінням. Воно має потужну енергетику і протягом багатьох років залишається популярним в Україні.

Ім’я має давньоєврейське походження і бере свій початок від біблійного імені Еліяху. У перекладі воно означає "Мій Бог — Яхве", "Віруючий" або "Сила Божа". Енергетика цього імені наділяє свого володаря практичним складом розуму, емоційністю та яскраво вираженими лідерськими якостями.

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