Забудьте о "Димонах" и "Димасиках": как на украинском обращаться к Дмитриям правильно

Имя Дмитрий очень распространено в Украине. Однако многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Дмитрию на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Димко;

Дмитрик;

Дмитронько;

Дмитрочко;

Дмитрусь;

Дмитрунько;

Димчик;

Митько;

Митя;

Митюля;

Митюня;

Митрюха;

Митрюша

Что означает имя Дмитрий

Имя Дмитрий (в украинском варианте — Дмитро) — сильное, популярное и глубокое имя, которое веками не выходит из моды в Украине. Оно имеет благородное античное происхождение и тесно связано с землей и природой.

Имя пришло к нам из Древней Греции. Оно происходит от имени Деметриос, что буквально переводится как "посвященный Деметре" или "принадлежащий Деметре".

Как известно, Деметра в древнегреческой мифологии — это одна из самых почитаемых богинь, покровительница земледелия, брака и плодородия, чье имя переводится как "Мать-Земля". Поэтому в более широком смысле имя Дмитрий трактуют как "земледелец" или "сын Земли".

Энергетика имени наделяет своих обладателей волевым, но порывистым характером. Земная основа дает им стабильность, а мифологическая связь с переменой времен года (символизм Деметры) — эмоциональность.

