Никаких "Саша": как правильно обращаться к Александрам на украинском

Это распространенное имя в украинском имеет множество вариантов

Многие украинцы, переходя на родной язык, по началу в повседневной жизни могут сталкиваться с рядом трудностей. Например, кто-то может попросту не знать как красиво и правильно назвать имя своего друга на украинском.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Александру. Как отмечает эксперт, это распространенное имя в украинском имеет множество вариантов.

Среди них:

Шурко;

Сашко;

Санько;

Олесык;

Олесько;

Лель;

Олелько;

Лесюта;

Лесько;

Лесык.

Что означает имя Александр

Имя Александр имеет богатую историю и глубокое, мощное значение. Оно пришло к нам из древнегреческого языка и состоит из двух корней:

(αλϵξω) — защищать, оберегать. "Andros" (ανδρoς) — мужчина, человек.

В буквальном переводе имя означает "защитник людей".

Главные черты и характер:

Исторически это имя ассоциируется с силой, лидерством и благородством. Настоящий классический "бренд" среди имён, который несёт в себе сильную энергетику.

