Не трогайте их! Почему нельзя прогонять муравьев с пионов

Заметили на бутонах непрошеных гостей? Рассказываем, почему не стоит бороться с ними

Поздней весной мы радуемся захватывающе красивым цветам пионов. Однако те из нас, у кого в саду растут пионы, могут также заметить появление муравьев, особенно у основания пионов или на нераскрывшихся бутонах.

Нужны ли пионам муравьи для цветения?

Нет, пионам для цветения муравьи не нужны. Хотя муравьи часто встречаются на бутонах пионов, поскольку питаются сладким нектаром, цветы раскроются нормально как с муравьями, так и без них. Эта взаимосвязь выгодна обоим видам: муравьи получают пищу, а пионы — защиту от некоторых насекомых-вредителей.

Вредны ли муравьи для пионов?

Нет. Категорически нет. Не стоит даже пытаться смахнуть этих муравьев — или, что еще хуже, использовать инсектицид! Муравьи не только НЕ вредны, но и являются примером биологического мутуализма. Пионы обеспечивают муравьев нектаром (пищей), а муравьи защищают пионы от тли, трипсов и других вредных насекомых.

Кроме того, муравьи — временные обитатели. Как только пион распустится, муравьи покинут цветок и отправятся на поиски других источников пищи.

Как избавиться от муравьев на пионах, прежде чем заносить их в дом

Мы очень ценим наши розовые, красные и старомодные белые пионы в саду, но нам также нравится наполнять дом их красотой и ароматом. Однако как избежать занесения муравьев в дом? Есть 3 способа.

Срежьте пионы рано утром , когда роса еще густая и большинство муравьев еще не появились. Держите пионы за стебель чуть ниже цветка (чтобы головка не сломалась) и переверните цветы вверх дном. Несколько раз слегка постучите по стеблям чуть выше цветков. Это поможет отпугнуть насекомых и паукообразных. Наполните большую миску прохладной водой на улице, затем окуните в нее каждый цветок пиона и понаблюдайте, как оттуда выползают муравьи. Не наполняйте миску слишком сильно, иначе они смогут выползти. Затем аккуратно стряхните воду с цветка и поставьте стебель в подходящую вазу, чтобы муравьи не подцепили еще. После этого выпустите муравьев и воду из миски обратно в природу. Еще один метод, используемый профессиональными цветоводами, — срезать цветки пиона до того, как бутоны полностью раскроются , чтобы бутоны раскрылись в помещении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы и овощи еще можно сажать в июне.