Черешня и вишня будет без червяков: не все садоводы знают этот секрет

Урожай красивых чистых ягод можно получить всего за две обработки

После сложной зимы 2025-2026 гг не все дачники могут похвастаться богатым урожаем вишни и черешни, а цены на них уже взлетели до небес. И если сейчас пропустить момент и вовремя не обработать, то вкуснейшими фруктами будут лакомиться червяки, а точнее личинки вишневой мухи.

Кто-то из садоводов обрабатывает плодовые деревья чуть не каждую неделю, а другие наоборот, махнут рукой и просто ждут урожая. Мол, наши дедушки-бабушки подходили к вишне в двух случаях: когда сажали дерево, и когда собирали урожай.

Увы, эти времена прошли, и обработки сейчас обязательны. Вот только, зная некоторые нюансы, можно обойтись всего двумя обработками, чтобы гарантировать: ваша вишня не будет червивой, а традиционные украинские вареники с вишней принесут только позитивные эмоции.

Как вариант, особенно переживающие за свои вишни-черешни садоводы могут уже сейчас, во второй половине мая делать обработки от вредителей. Но опрыскивать придется все подряд, все места, где только могут быть разные тли и листоблошки, потому что их выделениями и питается новорожденная вишневая муха. Дополнительно можно использовать препараты-регуляторы роста насекомых Люфокс, Матч, Корморан и пр. Это поможет стерилизовать вишневую муху. Но проблемой могут стать соседние необработанные сады, откуда будет залетать вполне себе полноценная муха.

Самый оптимальный способ защиты от вишневой мухи:

Первая обработка от вишневой мухи должна производиться на 10-12 день после начала лета. Чаще всего этот период совпадает с началом смены окрашивания ягод от зеленого к соломенному, когда вишня или черешня размягчаются.

Вторая обработка — через 10-12 дней после первой, но не позднее чем за 10-15 дней до снятия урожая (в зависимости от срока ожидания выбранного препарата).

Другой важный вопрос — а чем конкретно обрабатывать вишни и черешни от вишневой мухи? Перечислим самые популярные фунгициды.

"Золотой стандарт" в современной системной защите сада от вишневой мухи — это препарат Эксирель (10-15 мл на 10 л воды). В Польше уважают Мовенто и чаще всего используют его (5 мл на 10 л воды). Старый проверенный фунгицид, ставший уже классикой, это Моспилан (2.5-5 г на 10 л воды) либо его украинский аналог-дженерик Мостарт.

Что сделать, чтобы вишня и черешня были без червей. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

В органическом садоводстве от вишневой мухи спасает Спинтор (4-8 мл на 10 л воды) или Натуралис (последний биопрепарат пока в Украине не зарегистрирован).

