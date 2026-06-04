Хватит тратить силы: 7 неубиваемых цветов, которые приживутся на любом участке

Не хотите видеть в саду чахлые растения, которым постоянно нужно внимание?

7 неприхотливых культур, способных расти на одном месте 20 лет: Астильба Лилейник Дицентра Клематис Пионы Хосты Седум

Каждую весну в продажу поступает огромное количество декоративных растений, и многие садоводы торопятся купить что-то новое для своего участка. Вот только после торжественной посадки на новом месте выживают далеко от все. Кто-то требует особых удобрений, а кто-то постоянно болеет и нуждается в регулярных обработках.

Что такого посадить так, чтобы потом особо не беспокоиться и сэкономить силы и средства? Какие декоративные растения способны быть красивыми на протяжении лет, но не требуют особого внимания по уходу? Есть такие.

Какие посадить цветы, чтобы не нужно было ухаживать. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Астильба

В саду обычно много затененных мест, и астильба один из самых эффектных тенелюбивых многолетников. Эти растения в форме очаровательной метелочки цветут несколько недель, но вы можете посадить несколько разных сортов в затененных местах, чтобы наслаждаться яркими красками на протяжении всего сезона.

Лилейник

Лилейник не зря называют лилией для ленивого садовода, ведь "неприхотливость" практически его имя. Разнообразие расцветок и способность расти как на полном солнце так и в полутени делают его любимцем многих цветоводов.

Дицентра

Этот цветок еще называют "кровоточащим сердцем" или "маминым сердцем". Оригинальные цветы распускаются ранней весной, а затем листва практически исчезает с участка до следующего года. Дицентра любит тенистое место с влажной почвой.

Дицентра

Клематис

Эта лиана с пышными яркими цветами легко и быстро покоряет любые вертикальные пространства, будь то специальные опоры или простая сетка-рабица. Хотя клематисы считаются солнцелюбивыми растениями, многие могут быть посажены в тени и всё равно будут цвести с конца весны до начала лета, а некоторые сорта и дольше.

Пионы

Пионы живут едва ли не вечно) Они украшают сад в тот самый прекрасный период между весной и летом, до того, как их заполонят лилейники. Им желательно полное солнце, впрочем легкая полутень во вред не пойдет.

Пионы бывают разные, но все они отличаются эффектностью и неприхотливостью.

Хосты

Любой, у кого есть тенистое место в саду, знает, насколько неприхотливы хосты — и хотя их эффектная листва является главной изюминкой, позже летом на стеблях появляются небольшие цветочки.

Седум

Если вам нужна красота не только летом, но и осенью, не забывайте про седум (очиток). Он будет цвести большими гроздьями мелких цветов всю осень и зиму, а в остальное время года будет радовать интересной листвой, напоминающей суккулент. Они предпочитают солнечные места, но могут расти и в тени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя прогонять муравьев с пионов.