"Воруют подлецы": кассирша "АТБ" рассказала, что происходит в магазине после исчезновения товаров

Масштабы явления разнятся от магазина к магазину, но это всегда доставляет проблемы персоналу

Воровство товаров в супермаркетах "АТБ" происходит регулярно, а их количество зависит от конкретного дня и магазина. Точных данных о масштабах проблемы работникам не раскрывают, но последствия нередко затрагивают именно их.

Об этом рассказала кассирша сети в одном из обсуждений на Reddit.

На вопрос о месячной статистике потерь сотрудница ответила, что продавцам такую информацию не сообщают. По ее словам, точных цифр нет или они постоянно меняются, поэтому рядовые сотрудники не знают, сколько товара исчезает за месяц.

При этом женщина подтвердила, что иногда ситуация с нехваткой товара бывает столь серьезной, что руководство магазина резко реагирует на инцидент. По ее словам, в таких случаях администрация "свирепствует", а в магазин могут приезжать проверки.

После обнаружения потерь в магазине производится проверка

Также кассирша прокомментировала вопрос о возможных отчислениях из зарплаты из-за воровства. Она объяснила, что все зависит от суммы ущерба.

"Каждый раз по-разному. Бывало такое, что не вычитывали", — отметила женщина.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как действовать, если у вас украли вещи из ячейки "АТБ": три шага, которые заставят магазин возместить все до копейки.