"Крадуть падлюки": касирка "АТБ" розповіла, що відбувається в магазині після зникнення товарів

Масштаби явища різняться від магазину до магазину, але це завжди завдає проблем персоналу

Крадіжки товарів у супермаркетах "АТБ" трапляються регулярно, а їхня кількість залежить від конкретного дня та магазину. Точних даних про масштаби проблеми працівникам не розкривають, але наслідки нерідко торкаються саме їх.

Про це розповіла касирка мережі в одному з обговорень на Reddit.

На запитання про місячну статистику втрат працівниця відповіла, що продавцям таку інформацію не повідомляють. За її словами, точних цифр немає або ж вони постійно змінюються, тому пересічні співробітники не знають, скільки товару зникає за місяць.

При цьому жінка підтвердила, що іноді ситуація з нестачею товару буває настільки серйозною, що керівництво магазину різко реагує на інцидент. За її словами, у таких випадках адміністрація "лютує", а до магазину можуть приїжджати перевірки.

Після виявлення втрат в магазині проводиться перевірка

Також касирка прокоментувала питання про можливі відрахування із зарплати через крадіжки. Вона пояснила, що все залежить від суми збитків.

"Кожен раз по-різному, бувало таке, що не вичитували", – зазначила жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як діяти, якщо у вас вкрали речі з комірки "АТБ": три кроки, які змусять магазин відшкодувати все до копійки.