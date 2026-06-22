Грубый кассир в "АТБ": могут ли его наказать на месте

В поддержке ответили, как правильно оформить жалобу на персонал

Бывает, что в магазине вас обслужили грубо или возник конфликт с кассиром. Многие покупатели не знают, можно ли на это пожаловаться и вообще ли реагирует на такие ситуации руководство.

"Телеграф" обратился к поддержке "АТБ", чтобы узнать, как действовать покупателю в случае грубого обслуживания кассира и предусмотрено ли наказание для работника.

Что ответили в поддержке "АТБ". Фото: "Телеграф"

В ответе пояснили, что в подобных ситуациях в первую очередь необходимо подать официальную жалобу. После её подачи, обращение передаётся руководству магазина, где его рассматривают и принимают решение о дальнейших действиях. По результатам проверки могут быть приняты соответствующие меры в отношении персонала.

В компании также уточнили, какую именно информацию необходимо указать при подаче обращения, чтобы его могли быстро рассмотреть. В частности, речь идет о следующих данных:

Общее описание произошедшей ситуации; Адрес магазина; Дата и время визита; Инициалы обслуживающего работника; Если жалоба касается товара – его название, производитель (полное юридическое название) и сроки годности; Фото или видео, если они помогают рассмотрению обращения; Контактные данные для обратной связи (при желании).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если терминал в "АТБ" выдал ошибку, а деньги списало.