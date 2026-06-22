Грубый кассир в "АТБ": могут ли его наказать на месте
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В поддержке ответили, как правильно оформить жалобу на персонал
Бывает, что в магазине вас обслужили грубо или возник конфликт с кассиром. Многие покупатели не знают, можно ли на это пожаловаться и вообще ли реагирует на такие ситуации руководство.
"Телеграф" обратился к поддержке "АТБ", чтобы узнать, как действовать покупателю в случае грубого обслуживания кассира и предусмотрено ли наказание для работника.
В ответе пояснили, что в подобных ситуациях в первую очередь необходимо подать официальную жалобу. После её подачи, обращение передаётся руководству магазина, где его рассматривают и принимают решение о дальнейших действиях. По результатам проверки могут быть приняты соответствующие меры в отношении персонала.
В компании также уточнили, какую именно информацию необходимо указать при подаче обращения, чтобы его могли быстро рассмотреть. В частности, речь идет о следующих данных:
- Общее описание произошедшей ситуации;
- Адрес магазина;
- Дата и время визита;
- Инициалы обслуживающего работника;
- Если жалоба касается товара – его название, производитель (полное юридическое название) и сроки годности;
- Фото или видео, если они помогают рассмотрению обращения;
- Контактные данные для обратной связи (при желании).
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, если терминал в "АТБ" выдал ошибку, а деньги списало.