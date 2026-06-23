Украли вещи из камеры "АТБ"? Три шага, которые заставят магазин возместить все до копейки

Несмотря на распространенное мнение, покупатель имеет право проходить в супермаркет со всеми своими сумками.

За вещи, оставленные посетителями "АТБ" в камерах хранения, ответственность несет администрация магазина. Что делать, если они исчезли, пока вы совершали покупки.

Как пояснили в Госпотребслужбе, покупатели, в том числе и в "АТБ", не обязаны оставлять свои вещи в камерах хранения. Это право, а не обязанность.

Кто отвечает за хранение вещей в камере хранения "АТБ"

Согласно части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины ответственность за хранение вещей, оставленных в камерах хранения супермаркетов, несет администрация заведения. Если они исчезли, хранитель должен возместить все убытки в размере их стоимости.

Камеры хранения "АТБ". Фото: соцсети

Что делать, если вещи, оставленные в ячейке "АТБ", исчезли

Если ваши вещи исчезли из камеры хранения, сразу же вызывайте администрацию заведения и полицию. Вспомните и подробно опишите все пропавшие полиции. Проследите, чтобы правоохранители зафиксировали исчезновение вещей документально.

"Если администрация магазина, в случае кражи вещей из ячеек хранения, отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд", — подчеркнули в Госпотребслужбе.

Что будет, если потерять ключи от ячейки в "АТБ"

Свои вещи можно вернуть, но придется компенсировать магазину расходы по замене замка. После обнаружения потери ключа следует обратиться к администратору магазина или начальнику охраны. Не стоит самостоятельно пытаться открыть ячейку без ключа – охрана отреагирует мгновенно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, вправе ли охрана "АТБ" заставить показать содержимое сумки. Что делать в этом случае.