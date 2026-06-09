Натуральная защита: 5 трав, которые избавят от вредителей и сделают овощи вкуснее

Совместная посадка поможет эффективно использовать пространство, улучшить вкус урожая и естественным образом отпугнуть вредителей

Чтобы свести к минимуму количество используемой на огороде химии, да еще и сэкономить место, есть смысл вспомнить про зелень. Про те травы, которые одним своим присутствием облагораживают вкус овощей, а также отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых.

Вместо опрыскивания химическими пестицидами гораздо полезнее обратиться за помощью к "природным убийцам", и некоторые травы действуют как указатели, привлекающие мух-журчалок, божьих коровок и паразитических ос.

Укроп

Этот незаменимый летний продукт идеально сочетается с огурцами и является настоящим средством борьбы с вредителями. У укропа широкие, плоские, желтые зонтиковидные цветки, которые служат как бы рекламной вывеской для полезных насекомых. Паразитические осы слетаются к его цветам, которые легкодоступны и богаты нектаром. Это, в свою очередь, подпитывает их, чтобы они могли охотиться на тлю на ваших перцах и огурцах.

Кориандр

Кориандр прекрасно растет в прохладном, затененном уголке вашего огорода, привлекая полезных насекомых. В жару он может быстро зацвести, но эти нежные белые цветы — еще один магнит для опылителей и полезных насекомых.

Базилик

Отличная трава для выращивания рядом с помидорами, так как он может улучшить их вкус. Базилик также является естественным средством отпугивания вредителей. Интенсивный, пряный аромат базилика помогает замаскировать запах ваших культур, отпугивая таких вредителей, как белокрылка и трипсы, которые в противном случае устремились бы к вашим лучшим помидорам.

Чабер садовый

Прекрасно подходит для посадки под вьющимися стручками фасоли, где он поможет отпугнуть жуков.

Французские бархатцы

Тоже отлично отпугивают жучков благодаря резкому специфическому запаху.

Что посадить для защиты от вредителей на огороде | Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Высаживая эти травы между рядами, вы, по сути, создаете многоярусные джунгли. Вы максимально увеличиваете объем почвы, затеняете землю, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги с грядок, и создаете встроенную систему защиты от вредителей. Вы получаете более здоровые основные урожаи, меньше проблем с вредителями и высокодоходный, ароматный вторичный урожай, который можно собирать каждую неделю. Это настоящий здравый смысл в садоводстве, убеждены защитники экологии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи и цветы еще можно сажать в июне.