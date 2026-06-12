Сделайте это с клубникой прямо сейчас, чтобы собирать ягоды ведрами в следующем году (4 шага)
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После сбора урожая клубничник нужно привести в порядок
Клубничный сезон в самом разгаре, но уже сейчас нужно подумать о том, чтобы и с следующем году урожай был не меньше, а лучше, конечно, больше чем был. Есть 4 важных шага, которые гарантируют вам хороший иммунитет у растений, отсутствие болезней и вредителей, и соответственно, обилие вкусных и полезных ягод.
1 шаг — Зачистка от усов и старых больных листьев
После сбора урожая следует приступить к зачистке клубничника от лишних усов и старых листьев. Оставляются только самые молодые и здоровые листья, и при необходимости размножения посадочного материала — 1-3 усика. Все остальное удаляется с помощью стерильного секатора и серпа. В ручную выдирать листья и усы нельзя, ведь так вы нарушаете целостность самой розетки и ее корней.
2 шаг — Обработка от болезней и вредителей.
Поскольку после обрезки листьев и усов на клубнике имеются множественные ранки, необходимо ягодные кусты обработать от гнилей, пятнистостей и других болезней. Можно использовать 1%-ную бордоскую жидкость либо препараты на выбор: Топсин-М, Скор, Хорус и другие. А чтобы вредным насекомым жизнь медом не казалась, то от насекомых подойдет Актара и Антихрущ, которые также можно подлить под корень для избавления от хрущей. От клещей сгодится Актеллик и Антиклещ. Если вы принципиальный сторонник биопрепаратов, то используйте Фитоспорин, Изокур, Йодоцид от болезней, и Актофит, Сезар и другие от вредителей.
3 шаг — Регулярные поливы и прополки
Чтобы в следующем году клубника полноценно плодоносила, в этом году ей нужно обеспечить регулярные поливы и прополки от сорняков. Как бы грустно и скучно это ни звучало, но да — так надо.
4 шаг — Подкормки летом для клубники
Вплоть до августа клубника нуждается в комплексных удобрениях, а наступлением последнего месяца лета азот становится лишним. Ведь растение должно правильно подготовиться в зиме. Можно использовать обычную "минералку" наподобие нитроаммофоски, а можно воспользоваться старинными методами типа травяных настоев, подкормок древесной золой, органические подкормки с гуматами, дрожжи и водные растворы навоза. Лучше всего все это чередовать.
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