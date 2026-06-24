Устаревший стандарт в прошлом: что пришло на смену натяжным потолкам

Дизайнеры переходят на новые системы

Еще несколько лет назад натяжной потолок с видимым краем казался нормой и даже современным решением. Но сегодня дизайн интерьеров стремительно меняется, и то, что раньше считалось "стандартом", все чаще называют устаревшим.

Зато популярность набирают теневые профили и бесщелевые системы KRAAB и EUROKRAAB. Об этом рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry для "Телеграфа".

Подобный подход уже давно используется и в других элементах дизайна – например, при монтаже гипсокартонных потолков, скрытых карнизов, магнитных трековых систем или профилей для подсветки. Все эти решения объединяет одна идея — максимально скрыть технические детали и оставить чистую геометрию пространства.

Натяжной потолок с теневыми профилями и бесщелевыми системами KRAAB и EUROKRAAB. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пластиковые окна уже не считаются безусловным фаворитом, ведь на рынке появились более современные модели, которые могут служить до 50 лет и обеспечивают лучшую шумоизоляцию. Есть одна альтернатива, которая набирает популярность в современных домах.