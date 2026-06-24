Застарілий стандарт у минулому: що прийшло на зміну натяжним стелям

Дизайнери переходять на нові системи

Ще кілька років тому натяжна стеля з видимим краєм здавалася нормою і навіть сучасним рішенням. Але сьогодні дизайн інтер’єрів стрімко змінюється, і те, що раніше вважалося "стандартом", дедалі частіше називають застарілим.

Натомість популярності набирають тіньові профілі та безщілинні системи KRAAB і EUROKRAAB. Про це розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry для "Телеграфу".

Подібний підхід уже давно використовується і в інших елементах дизайну — наприклад, при монтажі гіпсокартонних стель, прихованих карнизів, магнітних трекових систем або профілів для підсвітки. Усі ці рішення об’єднує одна ідея — максимально приховати технічні деталі та залишити лише чисту геометрію простору.

Натяжна стеля з тіньовими профілями та безщілинні системи KRAAB і EUROKRAAB. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пластикові вікна вже не вважаються безумовним фаворитом, адже на ринку з’явилися сучасніші моделі, які можуть служити до 50 років і забезпечують кращу шумоізоляцію. Є одна альтернатива, яка набирає популярності в сучасних домівках.