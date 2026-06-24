Застарілий стандарт у минулому: що прийшло на зміну натяжним стелям
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дизайнери переходять на нові системи
Ще кілька років тому натяжна стеля з видимим краєм здавалася нормою і навіть сучасним рішенням. Але сьогодні дизайн інтер’єрів стрімко змінюється, і те, що раніше вважалося "стандартом", дедалі частіше називають застарілим.
Натомість популярності набирають тіньові профілі та безщілинні системи KRAAB і EUROKRAAB. Про це розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry для "Телеграфу".
Подібний підхід уже давно використовується і в інших елементах дизайну — наприклад, при монтажі гіпсокартонних стель, прихованих карнизів, магнітних трекових систем або профілів для підсвітки. Усі ці рішення об’єднує одна ідея — максимально приховати технічні деталі та залишити лише чисту геометрію простору.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пластикові вікна вже не вважаються безумовним фаворитом, адже на ринку з’явилися сучасніші моделі, які можуть служити до 50 років і забезпечують кращу шумоізоляцію. Є одна альтернатива, яка набирає популярності в сучасних домівках.