Чем заменить "километры" проводки дома: что используют вместо нее и какой есть минус
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Новые технологии добавляют удобства, но стоят прилично
Вызовы современности требуют технологичных решений. Сейчас почти в каждом современном доме используются проходные и перекрестные выключатели, контрольные клавиши и элементы "умного дома". Один из трендов — использование беспроводных выключателей и реле существенно уменьшают расходы на медный кабель и разрушение стен. Однако эксперты призывают не слишком рассчитывать на финансовую выгоду.
Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.
По его словам, выполнение сложных узлов подключения таких зон через беспроводные реле — это скорее о шаге в ногу со временем и комфорте, нежели о реальной экономии.
"Экономия – не совсем то, что мы получим в результате, так как средства сэкономленные на кабелях пойдут на приобретение необходимой автоматики", — отметил собеседник издания.
Ранее "Телеграф" писал, что туалетная бумага может оказаться ненужной — появились новые системы, которые обеспечивают лучшую гигиену и позволяют экономить средства.