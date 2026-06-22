Укр

Чем заменить "километры" проводки дома: что используют вместо нее и какой есть минус

Автор
Денис Подставной
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Автор
Выключатель света
Выключатель света. Фото Pixabay

Новые технологии добавляют удобства, но стоят прилично

Вызовы современности требуют технологичных решений. Сейчас почти в каждом современном доме используются проходные и перекрестные выключатели, контрольные клавиши и элементы "умного дома". Один из трендов — использование беспроводных выключателей и реле существенно уменьшают расходы на медный кабель и разрушение стен. Однако эксперты призывают не слишком рассчитывать на финансовую выгоду.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.

По его словам, выполнение сложных узлов подключения таких зон через беспроводные реле — это скорее о шаге в ногу со временем и комфорте, нежели о реальной экономии.

Умный выключатель
Умный выключатель. Иллюстрация. Фото - Rozetka

"Экономия – не совсем то, что мы получим в результате, так как средства сэкономленные на кабелях пойдут на приобретение необходимой автоматики", — отметил собеседник издания.

Ранее "Телеграф" писал, что туалетная бумага может оказаться ненужной — появились новые системы, которые обеспечивают лучшую гигиену и позволяют экономить средства.

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#Ремонт #Свет #Электропроводка