Пластиковые окна уже не фавориты: какие служат 50 лет и обладают лучшей шумоизоляцией

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Пластиковые окна многие годы оставались самым популярным выбором для квартир и домов. Однако в последнее время все больше людей обращают внимание на другие решения, которые считаются более долговечными и комфортными.

Такие окна стоят дороже, но обладают рядом преимуществ, из-за которых спрос на них постепенно растет. В "Оfeminin" рассказали, чем их заменяют.

В строительной сфере растет интерес к дерево-алюминиевым окнам, особенность которых состоит в сочетании двух материалов. С внутренней стороны используется натуральное дерево, которое создает уют и помогает поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Снаружи раму защищает алюминиевое покрытие, устойчивое к осадкам, солнцу и перепадам температур.

Как выглядит дерево-алюминиевые окна. Фото: "Телеграф"

Одним из главных преимуществ дерево-алюминиевых окон называют их длительный срок службы. Производители отмечают, что такие конструкции могут прослужить более 50 лет, в то время как средний ресурс пластиковых окон обычно составляет около 20-25 лет. Кроме того, они не нуждаются в регулярной покраске или сложном уходе.

Также эти окна обеспечивают лучшую защиту от внешнего шума. Благодаря многослойной конструкции и плотному прилеганию створок уровень шумоизоляции может быть выше, чем у большинства стандартных окон ПВХ. Это особенно важно для квартир у оживленных дорог или железной дороги.

Еще одно преимущество – энергоэффективность. Сочетание древесины и современных стеклопакетов помогает лучше удерживать тепло зимой и защищать помещение от перегрева летом. Это может положительно влиять на расходы отопления и кондиционирования.

Несмотря на многочисленные плюсы, дерево-алюминиевые окна остаются дороже пластиковых аналогов. Однако их популярность постепенно растет, особенно среди владельцев частных домов и тех, кто делает ставку на долговечность и комфорт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить "километры" проводки на дому.