Забудьте о встроенных шкафах: новые системы экономят место и добавляют пространства

Стильное решение для организации спальни

Привычные гардеробные шкафы постепенно меняются в современных интерьерах. Возникают новейшие решения для хранения вещей, которые смотрятся проще и легче.

Они помогают лучше организовать место в комнате. Поэтому такие варианты становятся все более популярными, как написали "Oeste Geral".

На смену им приходят модульные системы хранения, легко адаптируемые под размер комнаты и потребности пользователя. Такие решения смотрятся более просто, занимают меньше места и делают интерьер зрительно более открытым.

Как выглядит модульная система хранения в спальне. Фото: vip-master

Популярность этих систем растёт из-за нехватки свободного места в современных квартирах. В отличие от стационарных шкафов, их можно модифицировать — добавлять полки, ящики или штанги для одежды. Это позволяет организовать пространство максимально удобно именно здесь и сейчас.

Такие конструкции удобны для хранения различных вещей: отдельные полки для свитеров, штанги для верхней одежды, ниши для обуви и ящики для мелких предметов. Благодаря этому проще поддерживать порядок и быстро находить нужное.

Кроме того, ещё одним преимуществом модульных систем является их гибкость. Они подходят для съёмных квартир, небольших помещений и для тех, кто часто меняет планировку. Модули можно легко переставлять или дополнять в соответствии с новыми потребностями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что деревянная дверь для ванных комнат постепенно теряет популярность, а им на замену приходят более влагостойкие современные материалы.