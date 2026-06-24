Про ржавчину забудете навсегда: простой способ спасти чугунные сковородки

Узнайте, как удалить ржавчину с посуды

Чугунные сковороды считаются одними из самых долговечных. Но стоит оставить эту посуду мокрой после мытья или забыть просушить, и на поверхности появляются рыжие пятна. Это не значит, что сковороду пора выбрасывать. Вернуть ей жизнь можно буквально с помощью одного овоща с грядки.

Почему чугун ржавеет быстро

Чугун — это сплав железа, а железо вступает в реакцию с кислородом и влагой практически мгновенно. У обычной нержавеющей стали или посуды с антипригарным покрытием есть защитный слой, который блокирует этот процесс. У чугуна такой защиты нет от природы — ее создают, регулярно протирая сковороду маслом после готовки. Масло, запекаясь, образует тонкую полимерную пленку, которая и не даёт влаге добраться до металла, объясняет Food Republic.

Стоит оставить сковороду влажной на сушилке или в раковине, и плёнка начинает разрушаться в этом месте. Появляется ржавчина, а вместе с ней пропадает та самая антипригарная корочка.

Как вывести ржавчину с чугунной сковороды: способ с картофелем

Необычный, но при этом проверенный способ убрать ржавчину — обычная сырая картофелина. Разрежьте её пополам, окуните срез в пищевую соду или средство для мытья посуды и потрите проблемные участки, как губкой.

Картофель содержит щавелевую кислоту, которая растворяет оксид железа (то есть саму ржавчину), а пищевая сода работает как мягкий абразив и одновременно нейтрализует кислотность. Если пятна старые и плотные, перед чисткой посыпьте срез картофеля крупной солью — это усилит абразивный эффект без риска поцарапать металл.

После того как ржавчина сошла, сковороду нужно тщательно промыть от остатков соды и картофельного сока, а затем сразу высушить.

Сырой картофель удалит ржавчину с чугунной сковороды. Фото: Сегодня

Чем еще можно снять ржавчину

Уксус. Замочите сковороду в растворе воды с уксусом — кислота постепенно разъедает ржавчину. Способ хорошо работает на небольших локальных пятнах, но после обработки поверхность обязательно нужно промыть и заново обработать маслом, иначе уксус сам спровоцирует новую коррозию.

Лимонный сок и сода. Смесь работает по тому же принципу, что и картофель. Лимонная кислота растворяет ржавчину, а сода мягко ее стирает, не повреждая металл.

Кола. Фосфорная кислота, которая содержится в напитке, способна растворить ржавчину в крайнем случае, если других средств нет под рукой.

Как вернуть антипригарный слой после чистки

Просто убрать ржавчину — это половина дела. Чтобы сковорода снова стала антипригарной и не покрылась ржавчиной заново, действуйте так:

Тщательно высушите сковороду после мытья. Нанесите тонкий равномерный слой масла. Лучше использовать виноградное, авокадовое или льняное. Втирающими движениями распределите масло по всей поверхности, включая внешние стенки, и удалите излишки бумажным полотенцем. Поставьте сковороду вверх дном в духовку и прокалите при температуре 230–260 градусов. Это закрепит масляную пленку и создаст антипригарное покрытие.

Что делать, чтобы ржавчина больше не появлялась

Ржавчина возникает там, где есть влага. Значит, единственная надежная профилактика — никогда не оставлять чугунную сковороду мокрой и не хранить её влажной даже непродолжительное время. Простая привычка протирать сковороду досуха после мытья продлит срок службы посуды.