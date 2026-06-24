Про іржу забудете назавжди: простий спосіб врятувати чавунні сковорідки

Дізнайтеся, як видалити іржу з посуду

Чавунні сковорідки вважаються одними з найдовговічніших. Але варто залишити цей посуд мокрим після миття або забути просушити, і на поверхні з'являються руді плями. Це не означає, що сковороду час викидати. Повернути їй життя можна буквально за допомогою одного овоча з грядки.

Чому чавун іржавіє швидко

Чавун — це сплав заліза, а залізо вступає в реакцію з киснем і вологою практично миттєво. У звичайної нержавіючої сталі або посуду з антипригарним покриттям є захисний шар, який блокує цей процес. У чавуну такого захисту немає від природи — його створюють, регулярно протираючи сковороду олією після готування. Олія, запікаючись, утворює тонку полімерну плівку, яка і не дає волозі дістатися до металу, пояснює Food Republic.

Варто залишити сковороду вологою на сушарці або в раковині, і плівка починає руйнуватися в цьому місці. З'являється іржа, а разом з нею зникає та сама антипригарна скоринка.

Як вивести іржу з чавунної сковороди: спосіб з картоплею

Незвичайний, але при цьому перевірений спосіб прибрати іржу — звичайна сира картоплина. Розріжте її навпіл, занурте зріз у харчову соду або засіб для миття посуду і потріть проблемні ділянки, як губкою.

Картопля містить щавлеву кислоту, яка розчиняє оксид заліза (тобто саму іржу), а харчова сода працює як м'який абразив і водночас нейтралізує кислотність. Якщо плями старі й щільні, перед чищенням посипте зріз картоплі великою сіллю — це посилить абразивний ефект без ризику подряпати метал.

Після того як іржа зійшла, сковороду потрібно ретельно промити від залишків соди й картопляного соку, а потім одразу висушити.

Сира картопля видалить іржу з чавунної сковороди. Фото: Сьогодні

Чим ще можна зняти іржу

Оцет. Замочіть сковороду в розчині води з оцтом — кислота поступово роз'їдає іржу. Спосіб добре працює на невеликих локальних плямах, але після обробки поверхню обов'язково потрібно промити і заново обробити олією, інакше оцет сам спровокує нову корозію.

Лимонний сік і сода. Суміш працює за тим самим принципом, що й картопля. Лимонна кислота розчиняє іржу, а сода м'яко її стирає, не пошкоджуючи метал.

Кола. Фосфорна кислота, яка міститься в напої, здатна розчинити іржу в крайньому разі, якщо інших засобів немає під рукою.

Як повернути антипригарний шар після чищення

Просто прибрати іржу – це половина справи. Щоб сковорода знову стала антипригарною і не покрилася іржею заново, дійте так:

Ретельно висушіть сковороду після миття. Нанесіть тонкий рівномірний шар олії. Краще використовувати виноградну, авокадову або лляну. Втираючими рухами розподіліть олію по всій поверхні, включаючи зовнішні стінки, і видаліть надлишки паперовим рушником. Поставте сковороду догори дном у духовку і прожарте при температурі 230–260 градусів. Це закріпить масляну плівку і створить те саме антипригарне покриття.

Що робити, щоб іржа більше не з’являлася

Іржа виникає там, де є волога. Значить, єдина надійна профілактика — ніколи не залишати чавунну сковороду мокрою і не зберігати її вологою навіть короткий час. Проста звичка протирати сковороду досуха після миття продовжить термін служби посуду.