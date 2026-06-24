Про іржу забудете назавжди: простий спосіб врятувати чавунні сковорідки
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Дізнайтеся, як видалити іржу з посуду
Чавунні сковорідки вважаються одними з найдовговічніших. Але варто залишити цей посуд мокрим після миття або забути просушити, і на поверхні з'являються руді плями. Це не означає, що сковороду час викидати. Повернути їй життя можна буквально за допомогою одного овоча з грядки.
Чому чавун іржавіє швидко
Чавун — це сплав заліза, а залізо вступає в реакцію з киснем і вологою практично миттєво. У звичайної нержавіючої сталі або посуду з антипригарним покриттям є захисний шар, який блокує цей процес. У чавуну такого захисту немає від природи — його створюють, регулярно протираючи сковороду олією після готування. Олія, запікаючись, утворює тонку полімерну плівку, яка і не дає волозі дістатися до металу, пояснює Food Republic.
Варто залишити сковороду вологою на сушарці або в раковині, і плівка починає руйнуватися в цьому місці. З'являється іржа, а разом з нею зникає та сама антипригарна скоринка.
Як вивести іржу з чавунної сковороди: спосіб з картоплею
Незвичайний, але при цьому перевірений спосіб прибрати іржу — звичайна сира картоплина. Розріжте її навпіл, занурте зріз у харчову соду або засіб для миття посуду і потріть проблемні ділянки, як губкою.
Картопля містить щавлеву кислоту, яка розчиняє оксид заліза (тобто саму іржу), а харчова сода працює як м'який абразив і водночас нейтралізує кислотність. Якщо плями старі й щільні, перед чищенням посипте зріз картоплі великою сіллю — це посилить абразивний ефект без ризику подряпати метал.
Після того як іржа зійшла, сковороду потрібно ретельно промити від залишків соди й картопляного соку, а потім одразу висушити.
Чим ще можна зняти іржу
Оцет. Замочіть сковороду в розчині води з оцтом — кислота поступово роз'їдає іржу. Спосіб добре працює на невеликих локальних плямах, але після обробки поверхню обов'язково потрібно промити і заново обробити олією, інакше оцет сам спровокує нову корозію.
Лимонний сік і сода. Суміш працює за тим самим принципом, що й картопля. Лимонна кислота розчиняє іржу, а сода м'яко її стирає, не пошкоджуючи метал.
Кола. Фосфорна кислота, яка міститься в напої, здатна розчинити іржу в крайньому разі, якщо інших засобів немає під рукою.
Як повернути антипригарний шар після чищення
Просто прибрати іржу – це половина справи. Щоб сковорода знову стала антипригарною і не покрилася іржею заново, дійте так:
- Ретельно висушіть сковороду після миття.
- Нанесіть тонкий рівномірний шар олії. Краще використовувати виноградну, авокадову або лляну.
- Втираючими рухами розподіліть олію по всій поверхні, включаючи зовнішні стінки, і видаліть надлишки паперовим рушником.
- Поставте сковороду догори дном у духовку і прожарте при температурі 230–260 градусів. Це закріпить масляну плівку і створить те саме антипригарне покриття.
Що робити, щоб іржа більше не з’являлася
Іржа виникає там, де є волога. Значить, єдина надійна профілактика — ніколи не залишати чавунну сковороду мокрою і не зберігати її вологою навіть короткий час. Проста звичка протирати сковороду досуха після миття продовжить термін служби посуду.