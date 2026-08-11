"Новая Почта" заработает по-новому: что изменится

Оператор делает все, чтобы отправления клиентов доходили до адресата в условиях войны

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"Новая почта" заявила о реорганизации своей работы. Детали компания не разглашает, но известно, что цель в адаптации логистики к работе в условиях военных вызовов для лучшей защиты отправлений и поддержания стабильной доставки.

Как пояснили в НП, компания переходит на децентрализованную модель сортировки. Также внедряются резервные системы обработки отправок.

В компании напомнили, что сеть "Новой почты" работает по всей стране, сейчас действуют более 56 тысяч точек сервиса. Цель почтового оператора остается неизменной – доставлять отправления клиентов быстро при любых условиях.

"Новая Почта" анонсировала изменения в работе. Фото: НП

Актуальный статус и движение каждого отдельного отправления по-прежнему можно отслеживать в официальном приложении НП.

"Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Новой почте" предупредили, что задержки в доставке отправлений могут быть связаны с последствиями вражеских атак на логистические терминалы. Удары влияют на сроки доставки из-за перепланировки логистических маршрутов и ручной обработки отправлений.