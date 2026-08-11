Разгрузить мосты и метро. В Киеве требуют запустить новый вид транспорта

Это уменьшило бы нагрузку в час пик

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Украинец предлагает ввести в Киеве дополнительный вид пассажирского транспорта. Людей по реке Днепр могли бы перевозить моторные лодки и шлюпки.

Петицию №14446 с таким предложением на сайте Киевского городского совета опубликовал Андрей Машков. По его мнению, регулярные речные пассажирские перевозки могут стать эффективной альтернативой традиционному городскому транспорту, особенно во время пиковых нагрузок и пробок на мостах.

Автор идеи убежден, что моторные лодки и шлюпки снизят нагрузку на традиционный общественный транспорт — автобус, трамвай, троллейбус и метро. По его замыслу, речные перевозки должны подлежать обязательному лицензированию.

Сбор подписей в поддержку инициативы начался 10 августа 2026 года. В настоящее время ее подписали 67 человек. Чтобы петицию рассмотрели городские власти Киева, она должна собрать не менее 6 тысяч подписей. До конца голосования остается 59 дней.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Киеве также хотят дать новые названия линиям подземки. Вместо Красной, Синей и Зеленой предлагаются названия "Потужна", "Незламна" и "Нескорена". К слову, автором этого предложения является тот же мужчина, который предлагает запустить в Киеве моторные лодки и шлюпки для перевозки пассажиров.