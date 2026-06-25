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Жертвуют собой и верят в предрассудки: психотерапевт рассказал, что на самом деле руководит поведением пожилых людей

Автор
Марина Ищенко ,
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Людей с детства учили ставить интересы государства или общественного строя выше собственных Новость обновлена 25 июня 2026, 15:08
Людей с детства учили ставить интересы государства или общественного строя выше собственных. Фото Коллаж "Телеграф"

Они до сих пор живут по формулам СССР

Люди постарше во время своего взросления получили специфический жизненный опыт и наставления, существенно отличающиеся от ценностей современной молодежи. Воспитанные в строгой общественной иерархии, сегодня они продолжают руководствоваться давними привычками, часто базирующимися на психологических иллюзиях и советских предрассудках.

Об этом сказал психолог, психотерапевт, член EATA (Европейская ассоциация транзакционного анализа) Сергей Твардиевич в разговоре с "Телеграфом". Он ответил на вопрос, какие жизненные правила люди постарше усвоили в молодости и продолжают соблюдать даже сейчас.

По его словам, формирование сознания нынешнего старшего поколения происходило в условиях жестких рамок и коллективизма. Тогдашнее общество диктовало правила, основанные на идеологии пятилеток и жертвенности. Как следствие, пожилые люди до сих пор живут по формулам типа "сделал дела, гуляй смела" или "терпение и трут, все перет трут".

Пенсионеры

Эти психологические наставления и предрассудки были крепко заложены воспитанием в социалистических рамках. Психотерапевт отмечает, что при таких условиях людей с детства учили ставить интересы государства или общественного строя выше собственных.

Именно поэтому старшему поколению чрезвычайно трудно адаптироваться к современным ценностям, где важно заботиться, прежде всего, о себе, выбирать собственные потребности и не жертвовать своими интересами ради эфемерных коллективных целей.

Ранее "Телеграф" писал, что пришло на смену натяжным потолкам.

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