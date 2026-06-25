Жертвуют собой и верят в предрассудки: психотерапевт рассказал, что на самом деле руководит поведением пожилых людей

Они до сих пор живут по формулам СССР

Люди постарше во время своего взросления получили специфический жизненный опыт и наставления, существенно отличающиеся от ценностей современной молодежи. Воспитанные в строгой общественной иерархии, сегодня они продолжают руководствоваться давними привычками, часто базирующимися на психологических иллюзиях и советских предрассудках.

Об этом сказал психолог, психотерапевт, член EATA (Европейская ассоциация транзакционного анализа) Сергей Твардиевич в разговоре с "Телеграфом". Он ответил на вопрос, какие жизненные правила люди постарше усвоили в молодости и продолжают соблюдать даже сейчас.

По его словам, формирование сознания нынешнего старшего поколения происходило в условиях жестких рамок и коллективизма. Тогдашнее общество диктовало правила, основанные на идеологии пятилеток и жертвенности. Как следствие, пожилые люди до сих пор живут по формулам типа "сделал дела, гуляй смела" или "терпение и трут, все перет трут".

Пенсионеры

Эти психологические наставления и предрассудки были крепко заложены воспитанием в социалистических рамках. Психотерапевт отмечает, что при таких условиях людей с детства учили ставить интересы государства или общественного строя выше собственных.

Именно поэтому старшему поколению чрезвычайно трудно адаптироваться к современным ценностям, где важно заботиться, прежде всего, о себе, выбирать собственные потребности и не жертвовать своими интересами ради эфемерных коллективных целей.

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