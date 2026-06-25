Жертвують собою та вірять у забобони: психотерапевт розповів, що насправді керує поведінкою літніх людей

Вони досі живуть за формулами СРСР

Люди старшого віку під час свого дорослішання отримали специфічний життєвий досвід та настанови, які суттєво відрізняються від цінностей сучасної молоді. Виховані у суворій суспільній ієрархії, сьогодні вони продовжують керуватися давніми звичками, що часто базуються на психологічних ілюзіях та радянських забобонах.

Про це сказав психолог, психотерапевт, член EATA (Європейська асоціація транзакційного аналізу) Сергій Твардієвич в розмові з "Телеграфом". Він відповів на питання, які життєві правила люди старшого віку засвоїли в молодості й продовжують дотримуватися навіть зараз.

За його словами, формування свідомості нинішнього старшого покоління відбувалося в умовах жорстких рамок та колективізму. Тодішнє суспільство диктувало правила, засновані на ідеології п'ятирічок та жертовності. Як наслідок, літні люди й досі живуть за формулами на кшталт "здєлал дєла, гуляй смєла" або "тєрпєніє і трут, всьо пєрє трут".

Пенсіонери

Ці психологічні настанови та забобони були міцно закладені вихованням у соціалістичних рамках. Психотерапевт зазначає, що за таких умов людей змалечку вчили ставити інтереси держави чи суспільного ладу вище за власні.

Саме тому старшому поколінню надзвичайно важко адаптуватися до сучасних цінностей, де важливо дбати насамперед про себе, обирати власні потреби та не жертвувати своїми інтересами заради ефемерних колективних цілей.

Раніше "Телеграф" писав, що прийшло на зміну натяжним стелям.