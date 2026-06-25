Никогда не говорите "моє день народження", чтобы не выглядеть безграмотным: как правильно

Фраза является популярной речевой ловушкой

При переходе на украинский язык многие часто допускают одни и те же промахи. Некоторые привычные выражения мы строим абсолютно неверно, поэтому важно вовремя их заметить и узнать правильные варианты.

"Телеграф", ссылаясь на тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопу, рассказывает о фразе, которая может выдать безграмотность. Речь идет о словосочетании "моє день народження".

Эксперт советует избегать этой ошибки. На самом деле правильно говорить "мій день народження", поскольку слово "день" — мужского рода.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину. Не все знают, как еще можно обращаться к девушке, которую так назвали. Украинский язык чрезвычайно богат кроткими и аутентичными формами, которые позволяют подчеркнуть особое отношение к человеку.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.