Укр

Никогда не говорите "моє день народження", чтобы не выглядеть безграмотным: как правильно

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

Фраза является популярной речевой ловушкой

При переходе на украинский язык многие часто допускают одни и те же промахи. Некоторые привычные выражения мы строим абсолютно неверно, поэтому важно вовремя их заметить и узнать правильные варианты.

"Телеграф", ссылаясь на тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопу, рассказывает о фразе, которая может выдать безграмотность. Речь идет о словосочетании "моє день народження".

Эксперт советует избегать этой ошибки. На самом деле правильно говорить "мій день народження", поскольку слово "день" — мужского рода.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском ласково назвать Екатерину. Не все знают, как еще можно обращаться к девушке, которую так назвали. Украинский язык чрезвычайно богат кроткими и аутентичными формами, которые позволяют подчеркнуть особое отношение к человеку.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Ошибки