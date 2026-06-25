Посевный календарь на июль 2026: что посадить в середине лета для богатого урожая

За 12 дней можно посадить много полезного

Кажется, только закончилась весенняя лихорадка с рассадой, как на пороге уже июль. Первые грядки из-под ранней зелени, редиса и лука постепенно пустеют. Но опытные огородники знают: июль – это не время прятать сапу в сарай. Это старт "второй волны" посадок, которая снабдит вас свежими витаминами до самых заморозков.

Из-за длинного светового дня и зноя правила игры немного меняются. Так что "Телеграф" расскажет, что и как сажать в разгар лета.

Благоприятные дни в июле

Чтобы растения быстро взошли и не пошли в стрелку, следует свериться с лунными ритмами.

Лучшие дни для зелени и наземных овощей: 14-16, 19-21 июля.

14-16, 19-21 июля. Лучшие дни для корнеплодов (на зимнее хранение): 2-4, 26-28 июля.

2-4, 26-28 июля. Неблагоприятные дни (луна и луна): 10 и 24 июля (в эти дни лучше отдохните или займитесь прополкой).

Посевной календарь на июль

Топ-5 культур для июльской грядки

Зелень-скоросоюз (укроп, шпинат, руккола). Салатные листья и укроп весеннего посева, скорее всего, загрубели или пустили цвет. Июль – идеальное время обновить зеленый конвейер. Рукола и шпинат в июльскую жару могут быстро зацвести. Хитрость состоит в том, чтобы сеять его в полутени (например, под забором или между кустами кукурузы) и щедро поливать.

Салатные листья и укроп весеннего посева, скорее всего, загрубели или пустили цвет. Июль – идеальное время обновить зеленый конвейер. Рукола и шпинат в июльскую жару могут быстро зацвести. Хитрость состоит в том, чтобы сеять его в полутени (например, под забором или между кустами кукурузы) и щедро поливать. Ранняя капуста и брокколи. Если посадить ультраранние сорта капусты или брокколи в начале июля, вы успеете собрать сочный урожай в октябре. Лучше использовать 30-дневную рассаду. Обязательно притеняйте молодые растения от палящего солнца в первые дни после пересадки.

Если посадить ультраранние сорта капусты или брокколи в начале июля, вы успеете собрать сочный урожай в октябре. Лучше использовать 30-дневную рассаду. Обязательно притеняйте молодые растения от палящего солнца в первые дни после пересадки. Редька, дайкон и чёрная редька. Это главные хиты второй половины июля. Поскольку световой день начинает убывать, эти культуры не пойдут в стрелку, а всю силу отдадут в сочный корнеплод. Черная редька, посаженная в это время, идеально сохраняется всю зиму. Сейте сразу в грунт на глубину 2 см. Обеспечьте регулярный полив, иначе плоды будут горькими и пустыми внутри.

Это главные хиты второй половины июля. Поскольку световой день начинает убывать, эти культуры не пойдут в стрелку, а всю силу отдадут в сочный корнеплод. Черная редька, посаженная в это время, идеально сохраняется всю зиму. Сейте сразу в грунт на глубину 2 см. Обеспечьте регулярный полив, иначе плоды будут горькими и пустыми внутри. Спаржевая фасоль (ранние сорта). Кустовая фасоль сахарных сортов созревает через 50–60 дней. Посеянная в июле, она даст нежные стручки в конце августа – в сентябре. Перед посевом замочите фасолины на несколько часов. Посадите на солнечном месте, где раньше рос ранний картофель или капуста.

Кустовая фасоль сахарных сортов созревает через 50–60 дней. Посеянная в июле, она даст нежные стручки в конце августа – в сентябре. Перед посевом замочите фасолины на несколько часов. Посадите на солнечном месте, где раньше рос ранний картофель или капуста. Горох. Зеленый горошек любят и дети, и взрослые. Посеянный в июле, он развивается даже быстрее весны, потому что земля уже максимально прогрета. Выбирайте скороспелые сладкие сорта. Главное – обильно поливать в период цветения и формования стручков.

Ранее "Телеграф" писал, что посадить в июле, чтобы убирать урожай до зимы.