Не случайный цвет? Почему охранники "АТБ" носят голубые рубашки

Это когда-то точно бросалось в глаза

В магазинах "АТБ" охранники носят голубые рубашки, выделяемые среди персонала. Это вызывает вопрос, имеет ли такой цвет особое значение или просто элемент формы.

"Телеграф" обратился в службу поддержки сети по данному вопросу. Там ответили, что ничего необычного в этом нет – это просто стандартная форма охранников, которая используется в сети магазинов.

Что ответиили в поддержке. Фото: Телеграф

Также "Телеграф" спросил ChatGPT, чтобы узнать возможные причины такого выбора. Искусственный интеллект объяснил, что голубой цвет формы может выполнять практическую функцию – помогать быстро узнавать охранников среди покупателей и персонала.

Кроме того, такая унифицированная форма является частью корпоративного стандарта внешнего вида, формирующего единый стиль службы безопасности сети. Это позволяет легко идентифицировать сотрудников охраны и подчеркивает их принадлежность к команде магазина.

Ранее мы писали о том, почему в магазинах "АТБ" может исчезать мобильная связь и может ли это быть умышленным шагом со стороны сети или техническими особенностями помещений и оборудования.