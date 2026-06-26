Не случайный цвет? Почему охранники "АТБ" носят голубые рубашки
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Это когда-то точно бросалось в глаза
В магазинах "АТБ" охранники носят голубые рубашки, выделяемые среди персонала. Это вызывает вопрос, имеет ли такой цвет особое значение или просто элемент формы.
"Телеграф" обратился в службу поддержки сети по данному вопросу. Там ответили, что ничего необычного в этом нет – это просто стандартная форма охранников, которая используется в сети магазинов.
Также "Телеграф" спросил ChatGPT, чтобы узнать возможные причины такого выбора. Искусственный интеллект объяснил, что голубой цвет формы может выполнять практическую функцию – помогать быстро узнавать охранников среди покупателей и персонала.
Кроме того, такая унифицированная форма является частью корпоративного стандарта внешнего вида, формирующего единый стиль службы безопасности сети. Это позволяет легко идентифицировать сотрудников охраны и подчеркивает их принадлежность к команде магазина.
Ранее мы писали о том, почему в магазинах "АТБ" может исчезать мобильная связь и может ли это быть умышленным шагом со стороны сети или техническими особенностями помещений и оборудования.