Coca-Cola в "АТБ" не такая, как везде. Что придумали в сети

Почему на самом деле объем там больше, чем в других магазинах

Coca-Cola в двухлитровых бутылках сейчас стала редкостью в магазинах, вместо нее продается объем 1,75 л. Однако в АТБ без проблем можно купить любимый напиток в "двухлитровках".

Бутылки Coca-Cola объемом 1,75л и 2л. Визуализация: "Телеграф"/ИИ

"Телеграф" рассказывает, почему "АТБ" имеет возможность продавать Coca-Cola в двухлитровых бутылках, когда другие реализаторы торгуют напитком в уменьшенном объеме. Эксклюзивность объема этого напитка является особенностью сети: когда во всех магазинах продавали двухлитровые бутылки Coca-Cola, в "АТБ" они были объемом 2,2 л.

Такая система имеет практический смысл. Большие объемы в "АТБ" позволяют сети дискаунтеров держать самую низкую цену для покупателя и при этом не демпинговать остальной рынок.

"Полгода мы не продавали Coca-Cola (из-за запрета на снижение цен от производителя). Ничего, заменили Pepsi. А с Coca-Cola вели переговоры. И хотя они не дали нам снизить цены, но сделали под нас бутылку на 10% больше стандартной", — рассказывал ранее совладелец "АТБ" Виктор Карачун.

Теперь, когда остальные магазины в основном продают Coca-Cola в бутылках 1,75 л, "АТБ" снова предлагает больший объем — 2 л. Очевидно, принцип и причина те же, которые описывал Карачун.

Сейчас на Coca-Cola в двухлитровых бутылках скидка — сколько стоит в "АТБ"

К слову, сейчас на двухлитровую Кока-кола в "АТБ" еще и скидка 28%. До 23 июня напиток можно купить по цене 46,90 грн. вместо 65,90 грн.

Двухлитровая Кока-кола в "АТБ" со скидкой. Фото: скрин с сайта "АТБ"

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за какой мелочи покупатели переплачивают в "АТБ". На какую информацию в ценниках всегда нужно обращать внимание.