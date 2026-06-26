Почему в "АТБ" исчезает мобильная связь: может ли магазин намеренно "глушить" сигнал

По словам специалиста, причин может быть несколько

Клиенты сети "АТБ" нередко подмечают странную закономерность: стоит зайти в магазин, как мобильный интернет перестает работать, а иногда исчезает и связь. Некоторые даже сообщают, что после выхода из супермаркета смартфон еще некоторое время не может нормально подключиться к сети.

О возможных причинах этого явления рассказал инженер мобильного оператора на Reddit.

Пользователи форума пожаловались, что почти в каждом АТБ их телефоны теряют связь и мобильный интернет, а иногда переходят в роуминг. Из-за этого у них возникло подозрение, не "глушит ли" магазин сигнал умышленно.

Проблема массовая

В ответ инженер одного из мобильных операторов объяснил, что со стороны компании такие действия были бы незаконны. Впрочем, есть еще несколько причин плохой связи в магазинах.

По словам специалиста, значительное влияние на качество сигнала могут оказать строительные материалы. Многие магазины АТБ обустроены в реконструированных старых постройках, где использовался массивный железобетон.

Именно он способен существенно ослаблять прохождение радиосигнала, из-за чего внутри помещения мобильный интернет и связь работают гораздо хуже.

Эксперт отмечает, что в таких случаях проблему можно решить установкой специальных репитеров или внутренних систем покрытия. Подобные решения часто используются в крупных торговых центрах, особенно если есть подземные этажи или толстые бетонные перекрытия.

Если после выхода из магазина связь не возобновляется, причина может быть технической. Смартфон может продолжать подключение к базовой станции, сигнал от которой слаб.

В такой ситуации инженер рекомендует включить авиарежим на 3–10 секунд, а затем отключить его. Телефон повторно зарегистрируется в сети и, скорее всего, подключится к другой базовой станции с более стабильным сигналом.

Ответ инженера

Также специалист рекомендует не игнорировать проблему связи в определенных местах. Если сигнал регулярно исчезает в одном районе или здании, следует сообщить об этом своему мобильному оператору.

По его словам, такие обращения проверяют: иногда после этого операторы рассматривают возможность установки новой базовой станции или обнаруживают незаконные репитеры, которые могут создавать помехи мобильной сети.

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