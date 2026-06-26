Не випадковий колір? Чому охоронці "АТБ" носять блакитні сорочки

Це колись точно впадало в око

У магазинах "АТБ" охоронці носять блакитні сорочки, які виділяються серед персоналу. Це викликає запитання, чи має такий колір особливе значення, чи це просто елемент форми.

"Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі з цим запитанням. Там відповіли, що нічого незвичайного в цьому немає — це просто стандартна форма охоронців, яка використовується в мережі магазинів.

Що відповіли у підтримці. Фото: Телеграф

Також "Телеграф" запитав ChatGPT, щоб дізнатися можливі причини такого вибору. Штучний інтелект пояснив, що блакитний колір форми може виконувати практичну функцію — допомагати швидко впізнавати охоронців серед покупців і персоналу.

Крім того, така уніфікована форма є частиною корпоративного стандарту зовнішнього вигляду, який формує єдиний стиль служби безпеки мережі. Це дозволяє легко ідентифікувати співробітників охорони та підкреслює їхню належність до команди магазину.

Раніше ми писали про те, чому в магазинах "АТБ" може зникати мобільний зв’язок і чи може це бути навмисним кроком з боку мережі або ж технічними особливостями приміщень та обладнання.