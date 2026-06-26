"Мадяр" показал редкое фото с женой в 30-летие брака: "Берегиня подразделения"

Военный нежно называет любимую "Крилами"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ и основатель легендарного аэроразведывательного подразделения "Птахи Мадяра" Роберт Бровди поздравил свою жену Наталью Бровди с 30-летием брака и опубликовал новое общее фото, предположительно сделанное на передовой.

В своем сообщении в Instagram военный отметил: "Жемчуг закалился. 30 лет в браке, из которых 4+ на войне. Любовь во время войны живет, а не просто существует, хоть не о цветах. Берегиня и Крила подразделения, Ты держишь мою вселенную".

По словам Бровди, Наталья прибыла в подразделение 22 июня 2022 и осталась. Осенью того же года она была мобилизована и вошла в состав тогдашней тактической группы, которая стала частью Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Опека, патронат, постоянное психологическое на грани нагрузки, щит между трагедией и близкими, полноценная передовая милосердия… Следующая годовщина — солнечная свадьба, смуглая. Работаем, имеем шанс включить наш Украинский Крым!", — добавил он. У супругов есть два сына — Эдгар и Ален.

Напомним, до полномасштабного вторжения Роберт Бровди был успешным бизнесменом и меценатом.