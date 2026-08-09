"Вкус, который не забыть": чем может похвастаться торт "Запорожье" (видео)
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Лучшие технологи Украины работали над его созданием
В Запорожье появился свой именной торт. Речь идет не о легендарном кондитерском изделии "Иней", а о новинке от Кондитерского дома "Skalli".
Торт "Запорожье" появился на свет в середине июля 2026 года. На данный момент его можно приобрести в сети магазинов "Галя Балувана" в одноименном городе, а также в некоторых городах региона, сообщает "Телеграф".
В основе "Запорожья" — миндальная мука, грецкий орех, сливочное масло, вареное сгущенное молоко, нежные сливки и шоколадная глазурь. Гармоничное сочетание отборных ингредиентов дарит любителям сладостей тот самый незабываемый вкус. Сообщается, что лучшие технологи Украины трудились над этим продуктом целых 9 месяцев!
Это не просто торт. Это характер. Это глубина вкуса. Это запоминающийся десерт!
Блогер "Той самий Дмитро" сделал обзор на новинку, которая стоит 490 грн за 600 грамм. По его словам, торт "Запорожье" идеально подходит к кофе. Вероятно, он будет доступен для покупки не только в Запорожской области, но и в других областях Украины, где есть магазины сети "Галя Балувана".
Ранее "Телеграф" сообщал о новом торте от "Сильпо". На полках сети супермаркетов заметили знаменитый и многими любимый десерт — символ Запорожья "Иней", правда, там он продается под другим названием.