"Вкус, который не забыть": чем может похвастаться торт "Запорожье" (видео)

Лучшие технологи Украины работали над его созданием

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В Запорожье появился свой именной торт. Речь идет не о легендарном кондитерском изделии "Иней", а о новинке от Кондитерского дома "Skalli".

Торт "Запорожье" появился на свет в середине июля 2026 года. На данный момент его можно приобрести в сети магазинов "Галя Балувана" в одноименном городе, а также в некоторых городах региона, сообщает "Телеграф".

В основе "Запорожья" — миндальная мука, грецкий орех, сливочное масло, вареное сгущенное молоко, нежные сливки и шоколадная глазурь. Гармоничное сочетание отборных ингредиентов дарит любителям сладостей тот самый незабываемый вкус. Сообщается, что лучшие технологи Украины трудились над этим продуктом целых 9 месяцев!

Это не просто торт. Это характер. Это глубина вкуса. Это запоминающийся десерт! "Галя Балувана"

16 июля — день рождения торта "Запорожье".

Блогер "Той самий Дмитро" сделал обзор на новинку, которая стоит 490 грн за 600 грамм. По его словам, торт "Запорожье" идеально подходит к кофе. Вероятно, он будет доступен для покупки не только в Запорожской области, но и в других областях Украины, где есть магазины сети "Галя Балувана".

Ранее "Телеграф" сообщал о новом торте от "Сильпо". На полках сети супермаркетов заметили знаменитый и многими любимый десерт — символ Запорожья "Иней", правда, там он продается под другим названием.