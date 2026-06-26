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"Мадяр" показав рідкісне фото з дружиною у 30-річчя шлюбу: "Берегиня підрозділу"

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Роберт "Мадяр" Бровді з дружиною Наталією
Роберт "Мадяр" Бровді з дружиною Наталією. Фото facebook.com/Brovdi.Art

Військовий ніжно називає кохану "Крилами"

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ та засновник легендарного аеророзвідувального підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді привітав свою дружину Наталію Бровді з 30-ю річницею шлюбу та опублікував нове спільне фото, ймовірно зроблене на передовій.

У своєму дописі в Instagram військовий зазначив: "Перли загартувалися. 30 рочків у шлюбі, з котрих 4+ на війні. Кохання під час війни живе, а не просто існує, хоч не про квіти. Берегиня та Крила підрозділу, Ти тримаєш мій всесвіт".

Мадяр з дружиною
Фото: instagram.com/robert_madyar

За словами Бровді, Наталія прибула до підрозділу 22 червня 2022 року й залишилася. Восени того ж року вона була мобілізована та увійшла до складу тодішньої тактичної групи, що згодом стала частиною Сили безпілотних систем Збройних сил України.

"Опіка, патронат, постійне психологічне на межі навантаження, щит між трагедією та близькими, повноцінна передова милосердя… Наступна річниця — сонячне весілля, смагляве. Працюймо, маємо шанс увімкнути наш Український Крим!", — додав він. У подружжя є двоє синів — Едгара та Ален.

Роберт Бровді Мадяр діти
Фото: facebook.com/Brovdi.Art

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Роберт Бровді був успішним бізнесменом і меценатом.

Теги:
#Річниця #Роберт Бровді #Мадяр #Птахи Мадяра #Наталія Бровді