"Мадяр" показав рідкісне фото з дружиною у 30-річчя шлюбу: "Берегиня підрозділу"

Військовий ніжно називає кохану "Крилами"

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ та засновник легендарного аеророзвідувального підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді привітав свою дружину Наталію Бровді з 30-ю річницею шлюбу та опублікував нове спільне фото, ймовірно зроблене на передовій.

У своєму дописі в Instagram військовий зазначив: "Перли загартувалися. 30 рочків у шлюбі, з котрих 4+ на війні. Кохання під час війни живе, а не просто існує, хоч не про квіти. Берегиня та Крила підрозділу, Ти тримаєш мій всесвіт".

За словами Бровді, Наталія прибула до підрозділу 22 червня 2022 року й залишилася. Восени того ж року вона була мобілізована та увійшла до складу тодішньої тактичної групи, що згодом стала частиною Сили безпілотних систем Збройних сил України.

"Опіка, патронат, постійне психологічне на межі навантаження, щит між трагедією та близькими, повноцінна передова милосердя… Наступна річниця — сонячне весілля, смагляве. Працюймо, маємо шанс увімкнути наш Український Крим!", — додав він. У подружжя є двоє синів — Едгара та Ален.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Роберт Бровді був успішним бізнесменом і меценатом.